Fedez in gara a Sanremo 2025: ha partecipato al Festival nel 2021 in coppia con Francesca Michielin con “Chiamami per nome”

Fedez a Sanremo 2025 ha il sapore del ritorno sul luogo del crimine. Come ormai noto – almeno stando alle dichiarazioni degli stessi interessati tra interviste e serie tv – la sua partecipazione a Sanremo 2023 in duetto con gli Articolo 31 nella serata delle Cover (e lì ci fu un “Giorgia, legalizzala!“) e poi nell’esibizione estemporanea con Rosa Chemical gli è costata il matrimonio. Era l’edizione con l’allora moglie Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice con Amadeus della serata inaugurale e della finale del Festival, per la quale l’imprenditrice digitale aveva chiesto un passo indietro al marito per potersi godere il – e brillare sul – palcoscenico più ambito della tv italiana. Così non fu. Quel Sanremo 2023 è costato molto a Fedez, molto più delle polemiche e delle interrogazioni parlamentari per il freestyle presentato nell’esibizione sulla nave Costa Smeralda, nel corso della quale strappò anche la foto del deputato Galeazzo Bignami. Una combo che di certo non ha lasciato i riflettori alla sola moglie (che a inizio Festival già ‘si pensava libera’…).

Fedez a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Il CV televisivo di Fedez – nome d’arte di Federico Leonardo Lucia – ha avuto un’impennata negli ultimi anni. Andando in ordine, lo ricordiamo giudice di X Factor dal 2014 al 2018 e poi nel biennio 2022-2023 per un totale di 7 edizioni: nell’ultima, XF 2023, ha vinto con Sarafine, mentre nella decima edizione (quindi nel 2016) aveva Gaia Gozzi in squadra, ora sua ‘rivale’ tra i Big di Sanremo 2025.

Tornando alla tv, dal 2020 si è creato un sodalizio con Prime Video: nel 2020 ha partecipato alla prima edizione di Celebrity Hunted e ha condotto le prime quattro edizione di LOL – Chi ride è fuori (dal 2021 al 2024) di cui lascerà il testimone nel 2025 ad Alessandro Siani e Angelo Pintus. C’è poi stato il grande successo della serie biopic The Ferragnez, che nella sua seconda stagione (datata 2023) dedicò una puntata speciale proprio per raccontare quanto era successo a Sanremo 2023. Sempre in quel Sanremo ebbe anche la chance di portare (l’allora) suo podcast (prima che subentrassero mamme e avvocati con Luis Sal) Muschio Selvaggio a Sanremo, su Rai 2 e RaiPlay.

Fedez: i precedenti a Sanremo

Fedez a Sanremo c’è stato più da ospite che in gara. Ricordiamo il suo secondo posto a Sanremo 2021 – alle spalle dei Maneskin – col brano Chiamami per nome, portato in gara in duetto con Francesca Michielin (anche lei in gara, ma da solista). E anche qui ricordiamo una ‘fedezzata’, visto che per errore pubblicò alcuni secondi del brano su IG rischiando l’eliminazione (altro episodio raccontato in The Ferragnez, ma nella prima stagione). A Sanremo 2023, come ricordato, è stato ospite degli Articolo 31 – facendo così pace con J-Ax dopo anni – nella serata delle Cover per cantare Ohi, Maria. A proposito di litigi e di rapporti difficili, a Sanremo 2025 Fedez troverà Tony Effe: i due sono stati protagonisti di un dissing piuttosto acido che ha coinvolto anche Chiara Ferragni, già separata da Fedez.

Vediamo cosa succederà a Sanremo 2025…