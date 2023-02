Sicuramente sarà materiale per The Ferragnez 2. Parliamo del bacio tra Rosa Chemical e Fedez, uno dei momenti più chiacchierati della serata finale del Festival di Sanremo, pochi secondi di cui si è continuato a parlare anche nelle ore successive e per tutta la domenica. Con buona pace di una Chiara Ferragni che, come è stato fatto notare dai (suoi amati) social, non sembrerebbe aver gradito molto l’episodio.

Un video circolato online mostra quanto accaduto subito dopo l’esibizione di Rosa Chemical, mentre in tv stava andando in onda la pubblicità. Ferragni esce dalle quinte per raggiungere il marito, accorso sul palco. Lei sembra dire “Ma cosa hai combinato?”, mentre lui, seppur di spalle (ma la posizione delle braccia è più che eloquente), pare voler dire di non centrare nulla con quanto accaduto.

Il tutto sotto gli occhi di un divertito Amadeus che, però, una volta resosi conto che tra i due ci sono alcuni chiarimenti da fare, li invita -accompagnandoli lui stesso- a recarsi dietro le quinte, per trovare un po’ di privacy ed evitare occhi indiscreti.

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez (che, durante le prove dei duetti aveva dato un altro bacio su quel palco, all’amico J-Ax) ma soprattutto le sue conseguenze diventano un tassello nel racconto dei Ferragnez, intenso sia come coppia che come la serie tv a loro dedicata.

La seconda stagione debutterà prossimamente su Prime Video: così come la prima stagione aveva seguito l’avventura sanremese di Fedez, la seconda inevitabilmente racconterà i retroscena di Chiara Ferragni dalla sua presenza annunciata l’estate scorsa fino alla finale. Sarà curioso vedere se la reazione della co-conduttrice della finale di fronte a quello scambio avrà un ruolo nel racconto o se cadrà nel silenzio a favore di una celebrazione.. al bacio.