Il Festival di Sanremo 2023 è la manifestazione musicale in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, giunta alla settantatreesima edizione.

Per il quarto anno consecutivo, troviamo Amadeus nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. In quest’edizione, Amadeus condividerà il palco con Gianni Morandi e con Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu.

Il Festival di Sanremo 2023 è un programma di Amadeus, Paolo Biamonte, Barbara Cappi, Alessio De Stefani, Ludovico Gullifa, Massimo Martelli, Gianni Morandi, Sergio Rubino e Federico Taddia. La regia è firmata da Stefano Vicario.

Sanremo 2023, finale 11 febbraio: anticipazioni

La co-conduttrice dell’ultima serata, così come della prima, sarà Chiara Ferragni.

Gli ospiti musicali saranno Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode.

Ci sarà spazio per poter ospitare anche Luisa Ranieri in vista della nuova puntata di Le indagini di Lolita Lobosco 2 in onda domenica

Dopo settimane di discussione sarà il momento di ascoltare le parole del testo inviato dal Presidente Ucraino Zelensky, letto da Amadeus.

Dal Palco Suzuki, si esibirà Achille Lauro

Durante la serata al Teatro Ariston inoltre è previsto un omaggio a Lucio Dalla a 11 anni dalla sua scomparsa.

Sanremo 2023, finale: gli artisti che si esibiranno stasera

Tutti e 28 gli artisti in gara si esibiranno questa sera e sono: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Mister Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo, Will, Shari, Sethu, Olly, Colla Zio e Gianmaria.

I 28 brani saranno votati solo tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determineranno una nuova classifica. Le prime cinque vengono fatte riascoltare e si procederà a una nuova votazione: azzerati tutti i voti ottenuti fino ad allora, l’ordine del podio viene deciso con la votazione del pubblico con il Televoto (34%), della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta (33%), come unica componente di voto, e della Demoscopica (33%).

Il brano più votato vincerà il Festival di Sanremo e, di diritto otterrebbe il pass per partecipare all’Eurovision Song Contest 2023, a maggio a Liverpool.

Sanremo 2023, finale 11 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la prima serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta dalle ore 20:40 su Rai 1 e, in streaming, sul sito Rai Play da PC o smartphone.

Noi di TvBlog seguiremo la serata con il nostro liveblogging.