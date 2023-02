Cosa farà Chiara Ferragni a Sanremo 2023?

Chiara Ferragni a Sanremo 2023 è stata la prima notizia lanciata da Amadeus per il 73esimo Festival della Canzone Italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio. La partecipazione della ‘regina’ di Instagram a Sanremo è stata, infatti, annunciata già nel giugno 2022, per attirare subito gli inserzionisti pubblicitari e dare immediatamente un’impronta al quarto Festival targato Amadeus come conduttore e direttore artistico. Il ruolo di Chiara Ferragni a Sanremo è quello di co-conduttrice: è una delle quattro donne che affianca Amadeus e Gianni Morandi, lui sì co-conduttore fisso, nelle 5 serate di Sanremo 2023: alla Ferragni, infatti, spetta l’onore di aprire e chiudere il Festival. Sarà sul palco dell’Ariston, infatti, sia martedì 7 febbraio che sabato 11, quando sarà proclamata la canzone vincitrice di Sanremo 2023.

Un ruolo di punta, dunque, per la Ferragni, l’unica dell’era Amadeus ad avere una doppia partecipazione nello stesso Festival: l’idea di una sola donna al suo fianco non ha mai conquistato il Direttore Artistico, convinto di volere sul palco dell’Ariston tante diverse espressioni del mondo femminile, quasi ci fosse bisogno di ricordare al mondo che non siamo tutte uguali. Ma forse per il maschio italiano medio è così e dunque spazio ad attrici, giornaliste, imprenditrici, modelle, atlete, talvolta sconosciute ai più o note solo come ‘mogli/compagne di’, “capaci di stare a un passo dai loro uomini”. Negli ultimi anni ricordiamo la partecipazione di Diletta Leotta, Rula Jebreal, Barbara Palombelli, Lorena Cesarini, Georgina Rodriguez, Matilda De Angelis, Ornella Muti. Sono rimaste nella storia di queste edizioni sicuramente Drusilla Foer – vera spalla della conduzione, vero momento di spettacolo nella sua serata -, Sabrina Ferilli, che avrebbe meritato sicuramente più spazio, e Antonella Clerici, che aiutò Amadeus e Fiorello a gestire l’uscita di scena di Bugo in quella meravigliosa serata di Sanremo 2020. Interessante notare come le co-conduzioni fisse di Amadeus siano sempre maschili: Fiorello-Ferro, Fiorello, Gianni Morandi.

Ora Chiara Ferragni è riuscita a ‘strappare’ almeno una doppia serata: merito (anche) dei suoi milioni di follower nel mondo, utili per spingere il Festival su un target prezioso come quello dei giovanissimi e per l’engagement social. Ma cosa farà Chiara Ferragni a Sanremo?

Cosa fa Chiara Ferragni a Sanremo?

La ‘regola’ delle co-conduttrici Sanremesi di Amadeus vuole che oltre a presentare alcuni dei cantanti in gara, le ospiti abbiano un proprio momento di spettacolo e/o un monologo. Facile immaginare che la Ferragni abbia lo spazio per uno o più monologhi.

“Ogni ragazza farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”

ha dichiarato anche quest’anno il Direttore Artistico del Festival. Gli argomenti dei monologhi della Ferragni (ammesso che siano due, uno per sera)? Amadeus ha svelato che si tratta di “argomenti che le stanno a cuore”: facile pensare che si tratti del self-empowerment femminile e della violenza di genere.

Chi veste Chiara Ferragni a Sanremo?

Sono due le maison scelte da Chiara Ferragni per gli abiti di Sanremo: la Ferragni al Festival veste Dior e Schiaparelli. Le creazioni scelte per la sua prima volta a Sanremo sono state disegnate da Daniel Roseberry per Schiaparelli e Maria Grazia Chiuri per Dior. La Chiuri ha disegnato anche il suo abito da sposa, quello indossato per le nozze con Fedez il 1° settembre 2018.

Quanto prende Ferragni per Sanremo?

Non è noto il cachet percepito da Chiara Ferragni per la sua partecipazione al Festival, ma si sa – perché annunciato da lei stessa su Instagram – che l’intero importo è stato devoluto all’associazione Di.Re – Donne in rete contro la violenza, attiva nel sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Non sono mancate le polemiche e le accuse da parte di chi ha ritenuto inopportuno l’annuncio al grido di “la beneficenza si fa e non si dice”, dimenticando forse che l’intenzione della Ferragni non è solo quella di contribuire economicamente alla causa – evitando peraltro ulteriori polemiche sul cachet percepito – ma anche farla conoscere, forte del suo importantissimo seguito. Ma questa è un’altra storia.

Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo

Con Chiara Ferragni a Sanremo c’è anche Fedez, con tutta la loro famiglia e un po’ di parenti per fare da rete di assistenza familiare, vista la presenza anche dei due piccoli di casa, Leone e Vittoria. E probabilmente sarà anche l’occasione per girare qualche scena per la seconda stagione dei Ferragnez, in corso di realizzazione.