A Dagospia non sfugge niente, neanche che la docuserie I Ferragnez torna a Sanremo, sul ‘luogo del delitto’. Chiara Ferragni e Fedez tornano sulla Riviera dei Fiori per Sanremo e anche questa volta la partecipazione dei coniugi al Festival potrebbe entrare nel racconto della seconda stagione de I Ferragnez, in produzione per Prime Video. Nella prima stagione – rilasciata nel dicembre 2021 – abbiamo seguito Chiara Ferragni al termine della sua seconda gravidanza seguire con apprensione il marito Fedez in gara a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin col brano Chiamami per nome. Un estratto, brevissimo, di quel brano fu incautamente spoilerato dallo stesso Fedez in una story che rischiò di far squalificare la coppia: il caso – e anche la mortificatissima telefonata di Fedez ad Amadeus – è stata immortalata dalle camere che hanno seguito la coppia nel loro racconto tra fiction e realtà ed è stato uno dei momenti più seguiti, commentati e discussi della prima stagione della docuserie.

A due anni da quella prima stagione, e anche a due anni da quel Sanremo a porte chiuse che non dimenticheremo facilmente e che è entrato – per forza di cose – nella storia della tv italiana, I Ferragnez tornano all’Ariston a parti sostanzialmente invertite. Sul palco, infatti, questa volta ci salirà Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice al fanco di Amadeus e di Gianni Morandi nella prima e nell’ultima serata della 73esima edizione del Festival, ovvero martedì 7 e sabato 11 febbraio. Di fatto sono le serate più attese e più tese per chi è in scena e per tutti i coloro sono impegnati nella produzione. Per Fedez c’è invece il ruolo di ospite sul palco della nave di Costa Crociere in rada a Sanremo in una delle serate del Festival.

La coppia avrebbe affittato una villa nell’entroterra sanremese: non è chiaro se sia la stessa che ha affittato Fedez per Sanremo 2021 (visto che la Ferragni rimase a Milano per le ultime settimane della sua gravidanza), ma questa volta Federico non sarà solo, ovviamente. Con lui questa volta ci saranno i figli Leone e Vittoria e ampi ‘stralci’ delle rispettive famiglie di origine: un modo per stare insieme, per godersi i figli, per avere la possibilità di lavorare e di lasciarli quando serve con nonni e zie e per alimentare il racconto, tra i Ferragnez e Sanremo. Backstage, ansie, preoccupazioni, normalità, eccezionalità e grandi eventi sono sempre un buon contenuto da portare al pubblico. Vedremo…