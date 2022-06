The Ferragnez avrà una seconda stagione e andrà in onda nel 2023 su Prime Video: l’annuncio ufficiale è arrivato alla fine di giugno 2022, pochi giorni dopo LiveMi, il concerto benefico che ha visto protagonisti Fedez e J-Ax (con Chiara Ferragni, and family, generosamente inquadrata dalla regia di Italia 1).

Dopo una prima stagione che ha visto la nascita di Vittoria, la partecipazione di Fedez a Sanremo (con tanto di gaffe social per la quale ha rischiato l’eliminazione) e il racconto di un 2020 sulle montagne russe, la seconda seguirà questi ultimi due anni di Chiara e Federico, tra le nuove avventure impreditoriali di lei, le esperienze televisive e web di lui, la vita familiare e – si suppone – anche la scoperta del tumore al pancreas che ha visto Fedez operato d’urgenza lo scorso marzo. Almeno è quel che si capisce leggendo anche le dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Quel che altrove si chiamerebbe ‘docuserie’, qui è definito “uno show non-fiction” (che tradotto sarebbe un documentario, anche se c’è una cornice narrativa, una serialità dichiarata etc etc). La prima stagione era composta da 8 puntate da 50 minuti circa: vedremo se la pezzatura sarà la stessa. Sono pochi, infatti, i dettagli forniti per questa seconda stagione, sempre prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023. Tante invece le dichiarazioni di soddisfazione e di entusiasmo.

“Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali”

ha dichiarato Chiara Ferragni, seguita a ruota dal marito Fedez, che si augura che la seconda stagione possa essere di ispirazione ai telespettatori proprio come la prima “in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite”.

“Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”

ha aggiunto il rapper, tornato a fare musica e a godersi la famiglia. Entusiasti, come ovvio, l’head of European Originals, Amazon Studios Georgia Brown, l’head of Amazon Originals, Italia Nicole Morganti e anche Fabrizio Ievolella, CEO di Banijay Italia che si è detto

“orgoglioso del successo nazionale e internazionale ottenuto dalla prima stagione di The Ferragnez e di avere la possibilità, con questa seconda, di continuare a raccontare il dietro le quinte della vita di Chiara e Federico. La forza della serie è stata la ricerca di un racconto autentico, trasparente, intimo e senza filtri, capace di rendere familiare una realtà in sé eccezionale, la vita di una coppia alla costante ricerca di un equilibrio fra continue sfide personali, lavorative e l’enorme responsabilità di essere genitori”.

Insomma, pronti a un nuovo ciclo di sedute di terapia di coppia in casa Lucia – Ferragni. Aspettiamo ulteriori dettagli su questa seconda stagione di The Ferragnez.