Che cosa si sono detti Chiara Ferragni e Fedez subito dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical alla finale del Festival di Sanremo? La domanda se lo sono fatta tutti coloro che, nei giorni successivi alla finale, hanno visto il video diventato virale in cui, durante una pausa pubblicitaria, Fedez sale sul palco, scambia due battute con la moglie tra gli sguardi divertiti dei presenti e poi vanno dietro le quinte. Lo speciale di Sanremo di The Ferragnez, uscito oggi, giovedì 14 settembre 2023, su Prime Video, non può non ruotare intorno a quell’episodio. Non prima, però, di aver dato a Chiara Ferragni ciò che le spettava già durante quella settimana: ovvero la centralità assoluta.

The Ferragnez Sanremo, uno special su Chiara

Il format di The Ferragnez (per ora giunto a due stagioni: manca ancora il rinnovo) prevede che ci sia un certo equilibrio nella narrazione della coppia: gli impegni professionali di lei, le prove in studio di lui, i momenti spensierati in famiglia. Lo speciale di Sanremo mette temporaneamente da parte questa logica per focalizzarsi in gran parte sull’esperienza di Ferragni al Festival, a cui ha partecipato nella prima ed ultima serata.

E così la gran parte dei confessionali la vedono protagonista, così come i vari dietro le quinte durante le prove e poco prima della messa in onda. Il materiale è principalmente quello che tutti i suoi follower hanno già visto “live” nelle settimane precedenti al Festival: l’ansia da prestazione, la prova abiti (ovviamente senza svelarli), l’arrivo a Sanremo. Anche questo speciale, insomma, soffre del difetto principale di tutta la serie: un racconto che vive di un effetto deja-vù causato dai social network, dove la coppia mette già in mostra da tempo la propria vita.

The Ferragnez aggiunge a quello che i follower già conoscevano l’elemento dei confessionali: e, come detto, in questo episodio Chiara domina la scena, confidandosi al pubblico con le sue paure da palcoscenico e la pressione delle aspettative dall’esterno.

Sono questi i momenti più sinceri dell’episodio che, come potevamo immaginare, non offre uno sguardo inedito sul Festival, ma si limita a fare una cronaca per immagini delle tappe di avvicinamento alla settimana più importante per la tv italiana. Momenti in cui Chiara Ferragni si riprende quella scena che, proprio durante quella settimana, Fedez le aveva (volontariamente o no non spetta a noi dirlo) rubato, prima con il freestyle non concordato con la Rai e poi il già citato bacio a Rosa Chemical.

I panni sporchi si lavano in streaming

La parte finale dell’episodio si sofferma sul caso Chemical, su quel bacio e le sue conseguenze. “MI ha messo lui la lingua in bocca!”, si giustifica Fedez con Chiara, che dimostra una capacità di controllo non indifferente. Consapevole che gli occhi di tutti sarebbero stati sulla sua reazione da quel momento in poi, decide di non cedere e di comportarsi da professionista navigata del piccolo schermo, portando a casa la diretta senza sbavature.

Anche perché a mostrare il suo stato d’animo sarebbe stato Prime Video: la delusione e la rabbia vengono esplicate da Ferragni sul finale dell’episodio, che chiarisce di non avere problemi se Fedez ha deciso di baciare un uomo o di lanciarsi in un’esibizione contro parte della classe politica (“rispetto sempre le sue decisioni di artista… può baciare chi vuole”), ma sentirsi ferita quando non ha ricevuto il sostegno che tanto aveva chiesto al suo compagno.

La parte finale dello speciale è ancora concentrato su Chiara: a Fedez restano pochi momenti per chiedere scusa e, soprattutto, ascoltare lo sfogo di Ferragni che, un mese dopo il Festival, torna sull’argomento, a favore di telecamere. Un confronto che segue la pausa dai social che la coppia si prese dopo la kermesse, chissà se per schiarirsi davvero le idee o per aumentare l’hype sulla loro discussione.

Perché già con gli altri episodi, The Ferragnez racconta la vita di due dei personaggi più seguiti sui social in Italia, ma sempre dietro ad un filtro. Che siano insicurezze, momenti romantici o di intimità familiare, la presenza della telecamera sporca inevitabilmente la sensazione di realismo: una lezione che abbiamo imparato in anni di reality show, ma che di fronte a due social star torna inevitabilmente in mente.

Le scuse di Fedez

Fedez si scusa con Chiara negli ultimi minuti dell’episodio, ma ha ribadito il tutto in una storia pubblicata poco dopo l’uscita dell’episodio: “Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto molto lavorando su me stesso, la mia salute mentale e la mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.