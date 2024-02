L’inizio era stato decisamente traumatico. Da una parte le accuse lanciate via social per la morbosità di un certo tipo di televisione, con tanto di riferimento provocatorio a Barbara d’Urso, dall’altra la ferma difesa davanti alle telecamere del rigore giornalistico, da applicare anche quando ci si occupa di Chiara Ferragni. Poi, quello che sembrava essere uno scontro mediatico a tutti gli effetti, si è trasformato in un rapporto in grado di dare vantaggi ad entrambe le parti in causa. Con esperienza e destrezza, dunque, Myrta Merlino è riuscita a creare un filo diretto con Fedez, uno dei personaggi pubblici più discussi e chiacchierati del momento (da anni, ormai).

E tutti vissero felici e contenti: lei ci guadagna in termini di notizie, lui in ritorno di immagine, mostrando di sapersi affidare all’ironia anche in un momento oggettivamente complicato come quello che sta vivendo attualmente.

Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha fatto sapere di aver parlato direttamente con il rapper al quale ha regalato un cornetto porta fortuna, accogliendo l’appello che Fedez stesso aveva lanciato via Instagram. La gag della consegna dell’amuleto ha trovato spazio nel servizio dell’inviato Michel Dessì, che ha giustamente tentato di portare a casa anche qualche dichiarazione notiziabile. Dal canto suo, il giudice di X Factor ha scherzato con il giornalista; “Ho appena messo giù il telefono con Myrta, mi ha detto che sei licenziato!“. Insomma, una dimostrazione plastica del famoso infotainment, genere che a Mediaset anche senza Barbara d’Urso evidentemente resiste.

P.S. “Il nostro Fedez“, per dirla alla Myrta Merlino, aveva pubblicato nelle storie Instagram la foto del simpatico presente ricevuto dalla giornalista, ma qualche ora dopo quel contenuto è stato rimosso.