Si è chiusa la prima edizione di Pomeriggio Cinque condotta da Myrta Merlino che, all’inizio di questa stagione televisiva, ha preso il posto di Barbara D’Urso, conduttrice storica del programma di infotainment di Canale 5 dal 2008, anno della prima edizione: una separazione, quella tra Mediaset e la D’Urso, che continua a far parlare ancora oggi.

Sulle note di Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti, Myrta Merlino ha salutato il pubblico a casa con il seguente discorso, al termine del quale la giornalista e conduttrice ha dato appuntamento ai telespettatori “a molto, molto presto”:

Siamo arrivati alla fine di questa corsa, di questa vera e propria maratona. In ogni maratona che si rispetti, conta la costanza, conta lo slancio, conta ogni centimetro di strada corso insieme. Se prendo in prestito le parole dello sport che tante gioie ci regala, è perché ho bisogno di farvi capire quanto è stato importante questo cammino per noi e quanto siamo fieri dei cambiamenti fatti e dei risultati. Abbiamo raccontato la vita così com’è, abbiamo scandagliato la cronaca in ogni suo aspetto. Abbiamo dato sempre tutte le notizie, quelle belle e quelle brutte, anche quelle che non piacevano ai diretti interessati, perché siamo dei giornalisti ed è quello che ci tocca fare ed è il motivo per il quale ci avete dato e confermato la nostra fiducia. In tanti, ci avete accompagnato e avete creduto in questo nuovo corso di Pomeriggio Cinque. E vi voglio ringraziare. Sono fiera di essere entrata a casa vostra e nelle vostre vite. Ringrazio l’editore, l’azienda, tutta la squadra che ci ha messo in grado di stare qui per 200 puntate. Abbiamo provato a raccontarvi la realtà con libertà, onestà e attenzione, l’ambizione che abbiamo. Per questa grande avventura, vi ringrazio e vi abbraccio. Ci rivediamo molto, molto presto.

Myrta Merlino saluta il pubblico ma Pomeriggio Cinque continuerà ad andare in onda, in una versione estiva che vedrà la conduzione di Simona Branchetti. Myrta Merlino, nel corso di questa stagione, è stata sostituita più volte da Giuseppe Brindisi, precisamente nelle puntate andate in onda il 7 e l’8 febbraio, il 22 marzo, il 5 aprile, il 2 e il 3 maggio.

Una stagione, la sedicesima di Pomeriggio Cinque, che non era partita con il piede giusto, dal cambio di regista avvenuto alla seconda puntata (i registi di quest’edizione sono stati Ermanno Corbella, Franco Bianca, Donato Pisani e Giovanni Barbaro) ad una prima puntata segnata da intoppi tecnici e da un gobbo di carta ben in vista, definito un errore dallo stesso regista. L’edizione era anche iniziata con il pubblico parlante presente in studio.

Ricordiamo che Pier Silvio Berlusconi, nel recente incontro con la stampa, ha praticamente confermato Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque (“Non abbiamo motivi per non riconfermarla alla conduzione”).