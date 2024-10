Alan Friedman ha presentato oggi il suo nuovo libro dal titolo La fine dell’impero americano nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino.

La conduttrice del contenitore pomeridiano di Canale 5 ha subito sottolineato la nuova forma fisica del giornalista, scrittore e conduttore statunitense che, come sappiamo, è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 lo scorso 28 settembre.

Durante la sua ospitata, Friedman ha parlato di Donald Trump e anche del nuovo libro della moglie Melania ma, visto le nuovi doti da ballerino acquisite in queste prime settimane di Ballando, il giornalista ha accennato qualche passo di danza con Anna Pettinelli, anche lei ospite della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, dopo aver paragonato Kamala Harris ad una Cha Cha Cha.

Il ballo è stato condiviso sulle pagine ufficiali social del programma di Canale 5:

Ripescando alcune parole di Mara Venier proferite a Domenica In, però, ai concorrenti di Ballando con le Stelle non sarebbe permesso ballare fuori dal programma del sabato sera di Rai 1.

Nella puntata andata in onda domenica scorsa, infatti, Francesco Paolantoni ha iniziato a ballare con Alessandra Mussolini ma il comico napoletano è stato subito fermato dalla conduttrice:

No, tu non puoi ballare! Sei un concorrente! Mi dicono che a Domenica In i concorrenti non possono… Voi dovete esibirvi lì!