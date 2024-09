Pomeriggio Cinque: uomo confessa omicidio davanti alle telecamere

Durante la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment condotto da Myrta Merlino e in onda su Canale 5, è accaduto un fatto eccezionale.

L’inviato Fabio Giuffrida, in collegamento da Spezzano di Fiorano, paese in provincia di Modena, infatti, ha raccolto la testimonianza di un uomo di nome Lorenzo Carbone che, davanti alle telecamere, ha praticamente confessato l’omicidio di sua madre, Loretta Levrini, una donna anziana di 80 anni affetta da demenza senile e Alzheimer, sempre stando alle dichiarazioni di Carbone. L’uomo, che viveva insieme alla madre e che fin da subito era il principale indiziato, non si era reso reperibile fino al momento in cui si è presentato davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque poste davanti all’abitazione.

L’uomo, sconvolto e in lacrime per tutto il tempo, ha confessato l’omicidio:

Lorenzo Carbone ha chiesto all’inviato di Pomeriggio Cinque di avvertire i Carabinieri che l’hanno successivamente arrestato. La telefonata è stata inclusa nel servizio ed è andata in onda così come l’intervista all’uomo che ha risposto alle varie domande:

Non so cosa mi sia passato per la testa, non ce la facevo più, non avevamo litigato. Sono andato a Pavullo, a fare niente, per allontanarmi. Non avevamo litigato, mia madre era tra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose che mi facevano male. Non ce la facevo più, è stato l’istinto, non so perché. Sto male ora, non riuscivo a gestirlo. Non so perché l’ho fatto, non lo so. Questa notte sono stato a Pavullo ma non ho dormito da nessuna parte, giravo per strada a piedi. Nascosto no, non mi sono nascosto.