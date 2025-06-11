Alessandra Viero: età, marito e figli, lauree, Quarto Grado, dove vive. Tutto sulla conduttrice

La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque News è da molti anni a Mediaset, dove da tempo è uno dei volti noti di Quarto Grado.

Da lunedì 9 giugno Alessandra Viero è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque News, lo spin-off estivo del programma condotto da Myrta Merlino. Mediaset ha deciso di puntare sulla giornalista di Quarto Grado, specializzata in cronaca nera e grandi casi giudiziari italiani, per dare un taglio di stretta attualità alla trasmissione. A dare l’annuncio è stata Myrta Merlino durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

Non si tratta di una prima volta assoluta per la conduttrice veneta. A giugno 2012 infatti le venne affidata la conduzione di Pomeriggio Cinque Cronaca, una versione estiva del talk show incentrata esclusivamente sui fatti di cronaca nera. Adesso Alessandra Viero torna con una trasmissione strutturata in modo da alternare diversi registri.

Alessandra Viero, da Bassano del Grappa a Mediaset

Volto ormai familiare al pubblico Mediaset, Alessandra Viero ha 44 anni. Nata il 16 aprile 1981, cresce a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo il liceo classico si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza a Trento. Già prima di completare gli studi collabora con testate giornalistiche locali. Giornalista professionista dal 2006. Alessandra Viero ha lavorato per il Corriere del Veneto e nell’emittente locale Rete Veneta come conduttrice e inviata del Tg Bassano.

Il suo approdo a Mediaset risale al 2008, dove viene assunta al TG4 come inviata e lettrice di agenzie in studio. Da novembre 2011 diventa una delle conduttrici di punta di TGcom24, il canale all news di Mediaset. A giugno dell’anno successivo conduce su Canale 5 Pomeriggio Cinque Cronaca. Terminata questa esperienza torna poi a TGcom24, dove si alterna con gli altri colleghi alla conduzione degli approfondimenti Nuovo Giorno e Pomeriggio, oltre che dei telegiornali e della rassegna stampa.

Dopo una breve parentesi a Domenica Cinque con Alessio Vinci su Canale 5, nel giugno 2013 la conduttrice passa a Studio Aperto, il tg di Italia 1. A ottobre dello stesso anno sostituisce Sabrina Scampini a Quarto Grado, dove affianca Gianluigi Nuzzi.

Dal 2014 al 2015 i due giornalisti conducono anche Segreti e delitti, lo spin-off estivo di Quarto Grado (che Alessandra Viero condurrà, stavolta in solitaria, anche nel 2016 col titolo Il terzo indizio). Tra 2022 e 2023 sostituisce per alcune puntate Veronica Gentili e Barbara Palombelli alla guida, rispettivamente, di Controcorrente e Stasera Italia.

Alessandra Viero, la vita privata della conduttrice di Pomeriggio Cinque News e Quarto Grado

La giornalista di Mediaset è legata sentimentalmente a Fabio Riveruzzi, content editor umbro laureato in economia all’università Sapienza di Roma che lavora per un’agenzia di comunicazione e eventi (si occupa dei contenuti di una nota applicazione musicale). Nel 2017 la coppia ha avuto un figlio di nome Roberto Leone. Quattro anni dopo, nel 2021, i due si sono sposati civilmente in Campidoglio a Roma.

Alessandra Viero vive a Roma con il marito e il figlio. È sempre forte però il legame con il Veneto della conduttrice bassanese che non nega di simpatizzare calcisticamente per i colori giallorossi della Roma. Alla passione per il giornalismo la presentatrice affianca la lettura dei romanzi ambientati negli Stati Uniti.