Alessandra Viero a Pomeriggio 5, arriva la comunicazione ufficiale Mediaset

Lo spin-off estivo di Pomeriggio Cinque stenta a decollare, si dice, e voci sempre più insistenti parlano di uno stop anticipato. Ma come stanno le cose? Cosa ha deciso Mediaset.

Una legge non scritta – ma non per questo meno ferrea, anzi – vincola i successi dei programmi televisivi all’andamento degli indici d’ascolto. Se un programma ha poco seguito presso il pubblico televisivo l’odore di taglio si fa subito strada. Sembrava dovesse essere questo il destino di Pomeriggio Cinque News, lo spin-off estivo del programma condotto da Myrta Merlino nella stagione regolare.

Nella sua versione estiva il talk show è stato affidato ad Alessandra Viero. Ma gli ascolti della trasmissione partita il 9 giugno non sono stati dei migliori. Nel pomeriggio di giovedì scorso la seconda parte della trasmissione è crollata a 786.000 telespettatori (10,8% di share). Un dato che in queste ore ha fatto parlare di uno stop anticipato dopo appena tre settimane di messa in onda.

Stop anticipato per Pomeriggio Cinque News?

Bubino Blog aveva riportato l’intenzione dei vertici di Mediaset di chiudere il sipario sulla trasmissione di cronaca e gossip di Canale 5 per dare appuntamento a settembre con un nuovo format – ancora tutto da scrivere – e un cambio alla conduzione del programma. Si era parlato di un possibile passaggio di testimone con Gianluigi Nuzzi.

Capitolo chiuso dunque per l’edizione estiva di Pomeriggio Cinque? Al posto del sostituto estivo del contenitore pomeridiano di Canale 5, Mediaset sarebbe corsa ai ripari non soltanto con il “ripescaggio” di Beautiful ma anche con film d’amore e saghe romantiche come Rosamunde Pilcher, amatissima serie tedesca. Non si escludeva però una versione ridotta di Pomeriggio Cinque News.

Quest’ultima soluzione avrebbe evitato di cancellare totalmente il talk show dalla programmazione estiva della rete ammiraglia. Si attendeva una nota esplicativa da parte di Cologno Monzese, in modo da chiarire le posizioni dell’azienda a questo proposito. Sempre Bubino Blog ha dato notizia che Pomeriggio Cinque News non chiuderà in anticipo.

Circolava voce che l’avventura di Alessandra Viero su Canale 5 fosse ormai agli sgoccioli e che già la prossima settimana Pomeriggio Cinque News avrebbe chiuso i battenti, ben prima della fine dell’estate. Troppo bassi gli ascolti – anche se in linea con quelli totalizzati nel corso della stagione regolare, anzi pure qualcosa in più – e troppo alti i costi per tenere in piedi il programma.

Fino a quando andrà in onda Pomeriggio Cinque News

Come riferito da Bubino Blog, da Mediaset avrebbero fatto sapere che il programma non chiuderà in anticipo la prossima settimana, come circolato dai nuovi palinsesti. Il talk show con Alessandra Viero andrà avanti come previsto, vale a dire fino a venerdì 11 luglio.

Fin dal primo giorno era stabilito che il programma condotto da Alessandra Viero dovesse durare fino all’11 giugno. Come ricorda Fanpage il progetto originario prevedeva la copertura di giugno e dei primi giorni di luglio. Una scelta ben precisa per mantenere viva la competizione con la Rai e con Alberto Matano, che con La Vita in diretta va in onda nello stesso periodo.

Inoltre a partire dal 12 giugno lo Studio 1 del Palatino subirà dei lavori di ristrutturazione previsti già da diversi. Insomma, nessuna chiusura anticipata: solo una chiusura programmata. I dati Auditel del resto dicono che l’edizione estiva di Pomeriggio Cinque avrebbe non soltanto mantenuto i dati della precedente conduzione di Myrta Merlino, ma li avrebbe perfino superati di qualche decimo di punto.