Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: chi vorrebbe Pier Silvio Berlusconi come sostituta

Sono settimane che si rincorrono voci su un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, tempo fa si era iniziato a vociferare che la giornalista avrebbe potuto lasciare il programma pomeridiano per migrare su Rete 4 con un appuntamento settimanale in prima serata, dedicato alla politica. Adesso che è quasi arrivato il momento in cui saranno presentati i palinsesti per la prossima stagione televisiva, pare che il format di Canale Cinque subirà alcuni cambiamenti.

Tra questi potrebbe il primo dovrebbe essere il cambio della conduzione, mentre la Merlino sarà sostituita già per la versione estiva del programma – prenderà il suo posto Alessandra Viero, in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto a settembre e Pier Silvio Berlusconi avrebbe già un’idea ben precisa. Pare che l’ad Mediaset vorrebbe mettere al posto dell’ex conduttrice de L’Aria che Tira, Cesara Buonamici, che non sarà più presente come opinionista al Grande Fratello.

Chi prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, l’idea di Berlusconi

Sembra essere sempre più sicuro che Myrta Merlino a settembre non condurrà più Pomeriggio 5 e i nomi dei possibili sostituti sono diversi. Si era detto che al suo posto sarebbe potuto arrivare Dario Maltese, che intanto dovrebbe condurre la versione estiva di Mattino Cinque. Tra i nomi papabili figura anche quello di Francesco Vecchi, che ha ottenuto uno straordinario successo proprio con il programma d’approfondimento mattutino.

Ma ci sarebbe anche un desiderio di Pier Silvio Berlusconi, quello di vedere al posto della Merlino, Cesara Buonamici. Secondo Dagospia la Merlino saluterà Pomeriggio 5 perché non sarebbe mai scattato un “feeling” tra di lei e l’azienda del Biscione, così l’addio dovrebbe essere di comune accordo. E a sostituirla, si legge dal portale, l’ad Mediaset vorrebbe la Buonamici, verso cui nutre una grande stima. Per il format pomeridiano Pier Silvio Berlusconi vorrebbe un volto noto al grande pubblico e al contempo una persona che sia una professionista dell’informazione, da qui il desiderio di avere la giornalista del TG5.

Al momento, però, non vi è alcuna certezza riguardo alla persona che prenderà il posto della Merlino, ne tantomeno se la giornalista avrà davvero un programma d’approfondimento politico su Rete4. Quando è stata chiamata a sostituire Barbara D’Urso, il suo profilo rispondeva alla volontà dell’ad Mediaset di dare una linea al programma più legata all’informazione. Ma gli ascolti non sarebbero mai decollati e già l’anno scorso si era parlato di una possibile sostituzione, che però non ci fu.

Questa volta, invece, secondo Dagospia non ci sarebbero dubbi, la Merlino sarebbe pronta a lasciare e a Mediaset stanno pensando a chi possa sostituirla. Tra i vari nomi, in un primo momento, si era ipotizzato anche quello di Veronica Gentili, attuale conduttrice de Le Iene e dell’Isola dei Famosi. Per sapere chi sarà scelto, però, bisognerà attendere la presentazione dei nuovi palinsesti e, con molta probabilità, in quel momento sarà svelato il nome.