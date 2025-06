Chi sceglierà Pier Silvio Berlusconi?

Myrta Merlino si starebbe preparando a salutare Pomeriggio Cinque, le voci su un suo possibile addio si rincorrono ormai da tempo, ma adesso pare proprio che Mediaset abbia deciso: la giornalista lascerà il programma che ha condotto per due anni, sostituendo Barbara D’Urso. Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando alla possibile sostituta, che dovrebbe provenire sempre dal mondo dell’informazione.

L’ad Mediaset dovrebbe decidere tra Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Brachetti. Qualche settimana si era detto che su grande desiderio sarebbe stato quello di avere alla conduzione la giornalista del TG5, che lascerà il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello.

Pomeriggio Cinque cambia tutto, chi arriva al posto di Myrta Merlino

Myrta Merlino era arrivata nel programma quotidiano di Canale Cinque per sostituire Barbara D’Urso. La scelta era ricaduta su di lei per dare una linea al programma più legata al mondo dell’informazione. Eppure pare che gli ascolti non sarebbero mai decollati e i vertici di Mediaset avrebbero pensato di scegliere un nuovo volto per il format. Decisione che, secondo quanto trapelato, sarebbe stata condivisa dalla stessa giornalista.

Mentre la Merlino dovrebbe avere un appuntamento in prima serata su Rete4, un talk politico, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando alla sua sostituta. Già si era detto che avrebbe voluto Cesara Buonamici, la giornalista del TG5 risponderebbe alle caratteristiche che la rete persegue per l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5, ovvero un volto noto e conosciuto dal pubblico, che provenga dal mondo dell’informazione.

In alternativa ci sarebbero la Scampini e Branchetti, ma al momento non vi è alcuna certezza su chi sostituirà Myrta Merlino. Una recente indiscrezione parla anche del fatto che Berlusconi avrebbe chiesto ad Alfonso Signorini di condurre Pomeriggio Cinque ma lui avrebbe declinato l’offerta. Resterà, quindi, al Grande Fratello, che tornerà a settembre. A discapito delle voci che erano circolate riguardo a un possibile addio del conduttore al reality, Signorini resterà anche per la prossima edizione, che potrebbe essere in una versione lunga come la precedente.

Presto Mediaset presenterà il palinsesto della prossima stagione televisiva e, in quell’occasione, sarà probabilmente reso noto il nome della persona che condurrà Pomeriggio Cinque. La scelta è importante perché contribuirà a risollevare gli ascolti del programma, che avrebbero avuto un calo vertiginoso mentre il format concorrente – La vita in diretta condotto da Alberto Matano su Rai1 – ha continuato a crescere. L’intenzione dell’azienda del Biscione è quella di risollevare gli ascolti di quella fascia oraria e per farlo vuole puntare su un personaggio alla conduzione che possa riuscire in questa mission.

La Merlino non ci sarebbe riuscita e, tra l’altro, si vocifera che anche lei avrebbe voluto lasciare il programma per averne uno non quotidiano, che dunque richieda un impegno minore di tempo.