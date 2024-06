Durante la conferenza stampa, Berlusconi ha anche dichiarato che Mediaset è il primo editore in Italia per ascolti. La replica della Rai

Pier Silvio Berlusconi ha tracciato un bilancio della stagione 2023/2024 di Mediaset nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, mercoledì 5 giugno, in attesa della presentazione dei nuovi palinsesti.

In realtà, l’amministratore delegato Mediaset ha anticipato qualcosa, confermando Myrta Merlino alla conduzione della prossima stagione di Pomeriggio Cinque ed esprimendo soddisfazione anche per il lavoro svolto da Bianca Berlinguer, alla conduzione, quest’anno, di È sempre Cartabianca e Prima di domani.

Berlusconi, però, non ha manifestato il medesimo sentimento di soddisfazione, parlando dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, che si chiuderà con la finale in onda questa sera, una stagione decisamente sottotono per quanto riguarda gli ascolti. L’ad Mediaset, però, intende confermare la linea attuata con l’ultima edizione del Grande Fratello: niente trash, rispetto per il pubblico e soprattutto niente concorrenti scelti apposta “per fare casino”. Riguardo l’Isola, Berlusconi ha parlato di cast sbagliato e di “cadute di stile”.

Per quanto riguarda l’estate imminente, come anticipato da TvBlog, invece, Dario Maltese condurrà la versione estiva di Mattino Cinque News mentre a Pomeriggio Cinque, troveremo Simona Branchetti. Nell’access prime time di Rete 4, infine, ci saranno Roberto Poletti e Francesca Barra.

Parlando di Maria De Filippi, invece, Berlusconi ha confermato un corteggiamento di Warner Bros. Discovery (“Le aveva fatto offerta decisamente importante. Sul tavolo noi abbiamo messo stima, amicizia e intesa personale. Lei ha deciso di stare con noi”) mentre, tornando sul caso Barbara D’Urso, l’ad ha dichiarato che si è trattato di una “normale scelta televisiva”.

Con un access prime time che l’anno prossimo sarà decisamente più competitivo, Berlusconi, inoltre, ha anche dichiarato che Antonio Ricci è al lavoro per rendere Striscia la Notizia “più moderna”.

La conferenza stampa odierna, infine, ha provocato anche una polemica a distanza con la Rai. Pier Silvio Berlusconi, infatti, parlando di ascolti, ha dichiarato che “da settembre a maggio nelle 24 ore il totale Mediaset è sopra la Rai ma ripeto sempre che non è un nostro obiettivo”.

Viale Mazzini ha replicato con il seguente comunicato:

La Rai nei primi cinque mesi del 2024 si conferma primo editore televisivo in Italia, distanziando le reti Mediaset nell’intera giornata e nel Prime Time. Pur avendo tre reti specializzate in meno rispetto al maggiore competitor e ben quattro dedicate solo al Servizio pubblico, quindi non omologabili alle reti commerciali di Mediaset, Rai si conferma leader negli ascolti. Considerando le reti generaliste, la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell’intera giornata e ben oltre 7 punti di vantaggio nella prima serata. Va evidenziato come sia aumentato il divario tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2024 Rai 1 ha fatto registrare un 7,3% di share rispetto a Canale 5.

