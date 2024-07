Temptation Island 2024 anticipazioni ultima puntata 25 luglio in diretta

Stasera, giovedì 25 luglio 2024, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda l’attesissimo ultimo appuntamento con ‘Temptation Island‘. Un viaggio nei sentimenti, guidato da Filippo Bisciglia, che ha portato le ultime coppie, rimaste sull’isola, a nuove consapevolezze. E’ il momento di tirare le somme e di trasformare i dubbi in certezze. Chi uscirà dal programma ancora assieme? E chi, invece, sceglierà di proseguire il cammino di vita da separati?

Temptation Island 2024: le coppie

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2024?

I tentatori di questa edizione sono: Filippo Solarino (31 anni), Luigi Scognamiglio (33 anni), Simone Dell’Agnello (32 anni), Andrea (32 anni), Giovanni (26 anni), Jakub Bakkour (24 anni), Carlo Marini (28 anni), Federico (34 anni), Maicol Bei (28 anni), Fabio (27 anni), Fede (23 anni), Roberto (30 anni) e Andy (28 anni)

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024?

Le tentatrici di questa stagione sono: Gaietta Ciferni (23 anni), Siriana Schifi (24 anni), Sofia Monetti Baldi (27 anni), Mara (28 anni), Nicole Belloni (25 anni), Noemi (21 anni), Teresa (32 anni), Jennifer (22 anni), Melania (23 anni), Chiali ovvero Siria Chialina (25 anni), Maika Randazzo (30 anni), Karina Ramazanova (28 anni) e Marta Moretti (33 anni).

Dove guardare Temptation Island 2024 in diretta tv e live streaming?

La terza puntata si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda.

Temptation Island 2024 sui social

Segui ‘Temptation Island’ su:

Witty Tv www.wittytv.it/temptation-island

TikTok @temptationisland2024

IG @temptationislandita

X @TemptationIT

FB Temptation Island