A colpire è soprattutto la pacatezza del tono con cui Ermanno Corbella risponde al telefono. Eppure il suo nome nelle ultime ore è tra i più chiacchierati nel mondo della tv: “Sono un uomo di mondo, frequento la tv dal 1980, ho lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio, Sabina Guzzanti. Non provo alcuna amarezza per quanto accaduto, sono tranquillo“. Ermanno Corbella è il 68enne regista fatto fuori da Mediaset dopo una sola puntata di Pomeriggio 5, la prima con Myrta Merlino conduttrice al posto di Barbara d’Urso, nel frattempo volata a Londra. Su questo punto il diretto interessato, pur mantenendo grande calma, chiarisce immediatamente che non si tratta di licenziamento:

Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione.

Ai vertici di Mediaset non è piaciuta la regia della prima puntata di Pomeriggio 5?

Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo.

Lei è considerato un fedelissimo di Myrta Merlino, con cui ha lavorato a L’Aria che tira su La7 fino alla scorsa stagione. È successo qualcosa con lei?

Con lei ci ho parlato… non è lei la motivazione di quanto accaduto.

Allora è colpa del gobbo a vista.

Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti.

Ha visto la seconda puntata di Pomeriggio Cinque, quella di ieri con Franco Bianca in regia?

No, ieri mi sono dedicato ad altro. Ne ho visto solo una parte stanotte, registrata.

Come le è parsa?

Voglio dire: la prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. È normale che gli aggiustamenti inizino dalla seconda puntata in poi. Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale. Comunque non mi piace valutare il lavoro degli altri.

Ma quindi c’è un contezioso legale con Mediaset?

In questo momento no. Sarà il mio agente a stabilire cosa fare. Può parlarne direttamente con lui.

E allora seguiamo il consiglio di Corbella e chiamiamo proprio l’agente del regista.

Duilio Simonelli, allora che è successo al suo assistito?

È successo che è stato concordemente deciso di non proseguire la collaborazione.

Ok, ma le ragioni di questa decisione?

Ermanno ha un curriculum lunghissimo, è stato l’inventore di A bocca aperta…

Eh, a maggior ragione, il suo caso appare clamoroso…

Quando si decide concordemente di non andare avanti c’è insoddisfazione da parte del regista ed evidentemente anche della rete. In questo momento non è possibile entrare nei dettagli, non vogliamo fare polemica.

C’è un contenzioso legale con Mediaset?

No, al momento non c’è.

Corbella è stato ricollocato in altre produzioni targate Mediaset?

No, e non era neanche nei suoi interessi. Prima di lavorare ad un altro programma tv credo passerà del tempo.

Il rapporto tra Corbella e Myrta Merlino si è incrinato?