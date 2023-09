Una seconda puntata che è quasi una nuova prima. Come un altro debutto, un nuovo inizio a sole 24 di distanza dal via. Pomeriggio cinque si ripresenta al pubblico (qui gli ascolti) ma con un altro regista.

Come ha rivelato nel primo pomeriggio il sito Davide Maggio, dopo solo una puntata Ermanno Corbella (che ha seguito Myrta Merlino alla regia de L’aria che Tira) è stato clamorosamente silurato. Al suo posto è arrivato Franco Bianca, già conosciuto dalle parti degli studi Palatino di Roma per essere stato regista in Stasera Italia.

Cosa è cambiato da ieri a oggi?

Il cambio di registro è stato visibile a occhio nudo oggi sin dal primo secondo di programma, problemi tecnici inclusi. Dai segnali più chiari della Merlino “Non vedo la foto“, “Riascoltiamo quello che ha detto e alzatemi il volume in studio“, alle timide indicazioni degli inviati “Ho un fastidiosissimo ritorno, chiedo aiuto alla regia“. Tutti i difetti che ieri sono stati limitati, nel giorno del cambio regia sono stati (inevitabilmente) più marcati.

In studio, una diversa disposizione delle camere. Ieri, le quattro macchine da ripresa sono state posizionate in “bella” vista ai 4 angoli dell’area di conduzione, come in un quadrato. Dall’appuntamento di questo pomeriggio non vi è più traccia, tutte ben rimpiazzate fronte alla conduttrice, in zone più riservate.

Il pubblico, che nella prima mezz’ora di diretta sembrava essere desaparecido, seppur vivo e con tanto di applausi è comparso in video solo in un secondo momento. I due spicchi di pubblico sono stati separati? Non sembra a vedere questa segnalazione. Nessuno stacco di inquadrature alte (al contrario di ieri), i volti e gli applausi sono stati mostrati con una camera bassa, a ridosso degli ‘spalti’.

Gli ospiti della Merlino non sono più seduti spalle al pubblico, bensì riempiono il centro studio su degli sgabelli affiancando la conduttrice che mantiene la sua postazione e il tavolino in trasparenza, con tanto di tazza.

Pomeriggio 5, c’è qualcosa di già visto…

Insomma, molta più pulizia scenografica, ma attenzione alla cartolina! Quella che all’occhio arriva effettivamente come una fotografia più curata, diventa paradossalmente una strizzata ad un qualcosa di già visto e rivisto. Da un programma a caso? No. Da La vita in diretta.

L’ingresso di Myrta Merlino è stato totalmente differente da quello studiato ad effetto per la première. Compare direttamente dal retro dei grandi ledwall che già mostrano gli inviati pronti con il microfono in mano. Dove avete visto questa immagine? In un programma a caso? No. A La vita in diretta.

Manca solo sentir dire dalla Merlino “Eccoli! La nostra voce, i nostri occhi, dove tutto accade in tempo reale” ma no, forse non è ancora il momento. Questa citazione ha già un proprietario che di nome fa Alberto e di cognome Matano. Avremo fatto bingo.

A questo punto cosa dovremo aspettarci domani? Un’idea: magari un grande tavolo per far accomodare gli ospiti? O forse l’abbiamo già visto sempre in quel programma a caso? Sì, sempre quello.