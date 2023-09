Gli ascolti tv del primo lunedì ‘autunnale’ della tv: iniziano alcuni dei programmi in striscia del daytime e debuttano alcuni dei titoli ‘tradizionali’ del prime time. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano – La Transazione, in replica, ha registrato un netto di 2.916.000 telespettatori, share 17.94%. Su Canale 5 il film Benvenuti al Sud ha ottenuto un netto di 2.469.000, 15.3%. Su Rai 2 il match Italia – Svizzera, per gli Europei Pallavolo Maschile, ha registrato 1.838.000, 10.1%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 984.000, 5.24%, e nel programma 966.000, 5.40%. Su Rete 4 Quarta Repubblica (recensione) ha ottenuto un netto di 818.000 telespettatori, share 6.22%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha registrato 887.000 telespettatori, share 7.05%. Su La7 il film Anna and the King ha ottenuto 330.000, 2.17%. Su Tv8 il film What Women Want – Quello che le donne vogliono è stato visto da 238.000 telespettatori, share 1.53%. Su Nove il film Joker – Wild Card ha registrato 325.000 telespettatori, share 1.89%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè .000, %; Paperissima Sprint su Canale 5 2.844.000 telespettatori, share 15.1%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 895.000, 5.44% e a seguire Viaggio in Italia 809.000, 4.54%, Qui Venezia Cinema 995.000, 5.40%, e Un posto al sole che registra 1.512.000, 7.97%. NCIS su Italia 1 registra 1.297.000 telespettatori, share 6.92% mentre Stasera Italia, nuova edizione (recensione), su Rete 4 ottiene 971.000 telespettatori, share 5.71%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.071.000 telespettatori, share 5.66%, mentre su Tv8 100% Italia, nuova edizione (recensione), ha ottenuto 349.000 telespettatori, share 1.86% e su Nove Cash or Trash ha registrato 523.000 telespettatori, share 2.78%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.296.000, 21.87%, e nel game un netto di 3.551.000, 26.43%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel primo segmento .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 508.000, 3.16%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 690.000 telespettatori, share 17.71%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 607.000, 14.62%; a seguire Camper in viaggio 1.136.000, 15.39% e Camper ha ottenuto 1.751.000, 16.88%. Su Rai 2 La nave dei sogni – Namibia ha registrato 433.000 telespettatori, share 6.25%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 148.000, 3.42%, nel programma 147.000, 3.81%, e nel segmento Extra 129.000, 3.55%, mentre Elisir – A gentile richiesta 126.000, 3.27%; La realtà inquieta 131.000, 2.67%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 549.000, 5.93%; Passato e Presente 380.000, 3.06%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum Estate a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra 1.211.000, 12.47%, Il paradiso delle signore, in replica, 955.000, 12.07%; Estate in diretta nella presentazione 1.083.000, 14.23%, e nel programma 1.364.000, 16.23%. Su Rai 2 Gli omicidi del lago 287.000, 2.81%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 346.000 telespettatori, share 4.16% e 422.000, 5.42%; Candice Renoir 360.000, 4.65%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 705.000, 8.15%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Terra Amara .000, %, La promessa .000, %, Pomeriggio Cinque, prima puntata (recensione), ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento finale .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Cold Case .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Fatal Memories – Ricordi mortali un netto di .000, %. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 telespettatori, share %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 La notte della Taranta .000, %. Su Rai 2 Underdog ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Il fattore umano ha registrato .000, %. Su Rete 4 il film A Wong Foo, grazie di tutto, Julie Newmar un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™