Analisi Auditel della serata di lunedì 20 maggio 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 35% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, curva questa che si posiziona nei pressi della linea del 15% di share. Seguono le curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS fra il 5 ed il 10% di share. Fanalino di coda le curve di Tg2 Post e Prima di domani.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il film tv Marconi, curva questa che si posiziona per tutta la durata della miniserie sulla linea del 20% di share. Segue la curva arancione dello spettacolo musicale di Canale 5 Io canto family, che parte al 16%, per poi arrivare al 19 ed al 21% in solitaria in seconda serata. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il film Io sono vendetta, mentre la curva rossa del varietà di Rai2 Da vicino nessuno è normale scorre a cavallo delle linea del 5%, tutte le altre sono sotto.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che tocca come detto nel finale di Io canto family il 21% di share. Segue la linea blu di Rai1 calante con Cose nostre, tutte le altre curve sono sotto.