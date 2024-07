Gli ascolti tv di un giovedì con la puntata finale di Temptation Island e con un film su Rai 1 al posto di NOOS, che torna nelle prossime settimane.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la puntata finale di Temptation Island (live, commento) ha ottenuto 3.722.000 telespettatori, share 31,82%. Su Rai 1 il film Un viaggio a quattro zampe ha registrato 1.511.000 telespettatori, share 10,28%. Su La7 In onda 856.000 telespettatori, share 5,85%. Su Rete 4 il film Lo chiamavano Bulldozer ha registrato un netto di 703.000, 5,28%. Su Italia 1 il film Bastardi senza gloria è stato visto da un netto di 624.000 telespettatori, share 5,05%. Su Rai 3 il film Il complicato mondo di Nathalie è stato visto da 606.000 telespettatori, share 4,13%. Su Rai 2 il film Wolf Call – Minaccia in alto mare 567.000, 4,01%. Su Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 448.000 telespettatori, share 3%. Su Tv8 il film Balla coi lupi 190.000, 1,61%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.320.000, 15,33%; su Canale 5 Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2.776.000 telespettatori, share 18,35%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 501.000 telespettatori, share 3,32% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 679.000, 4,93% e a seguire Caro Marziano 805.000, 5,56%, Un posto al sole 1.302.000, 8,53%. NCIS su Italia 1 registra 1.146.000 telespettatori, share 7,64% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 656.000 telespettatori, share 4,45%, e 701.000, 4,63%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.155.000 telespettatori, share 7,57%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 446.000 telespettatori, share 3% e su Nove Cash or Trash ha registrato 537.000 telespettatori, share 3,57%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.977.000, 22,77%, e nel game un netto di 2.754.000, 25,66%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.072.000 telespettatori, share 13,37% e nel game un netto di 1.670.000, 16,55%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 426.000, 3,29%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 451.000 telespettatori, share 3,64%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 456.000 telespettatori, share 3,46%, mentre su La7 Padre Brown 141.000, 1,43%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 497.000 telespettatori, share 15,31%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 626.000, 16,80%; a seguire Camper in viaggio 741.000, 14,67%, Camper 1.428.000, 16,41%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 292.000, 4,43%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 157.000, 3,68%, nel programma 167.000, 4,36% e nel segmento Extra 107.000, 3,15%; Elisir – Il meglio di 118.000, 3,21%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 461.000, 5,68%, e 359.000, 3,55%; Passato e Presente 397.000, 3,69%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 679.000 telespettatori, share 19,13% e 699.000, 19,12%, e nei saluti 656.000, 17,92%, con Forum a 1.206.000, 19,29%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 251.000 telespettatori, share 4,45% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 151.000, 4,13%; Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 118.000 telespettatori, share 2,69% e dopo il Tg Detective in corsia 205.000, 2,29%, e 400.000, 3,74%. La7 ha ottenuto con Omnibus 194.000 telespettatori, share 5,26%, nel segmento News 113.000, 3,77% e nel Dibattito 190.000, 4,95%; quindi Coffee Break 170.000, 4,65% e L’aria che tira 280.000, 6,13% e L’aria che tira Oggi 372.000, 4,24%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.200.000, 12,23%, 1.100.000, 14,12%; Estate in diretta nella presentazione 1.288.000, 17,86%, e nel programma 1.531.000, 20,76%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 221.000, 2,22%, e 222.000, 2,60%. Su Rai 3 Il Provinciale 415.000, 5,29%, Di là dal fiume e tra gli alberi 429.000, 5,99%; Overland 562.000, 7,79%, Geo Magazine 740.000, 9,69%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.994.000 telespettatori, share 18,73%, Endless Love 1.825.000, 18,32%, The Family 1.477.000, 17,16%; La promessa 1.300.000, 17,96%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.247.000, 17,34%, nella seconda 952.000, 13,06% e nei saluti 860.000, 11,42%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 406.000 telespettatori, 4%, mentre The Mentalist 272.000, 3,75%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 635.000 telespettatori, 6,71% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 410.000, 5,48%, e il film Magnifica ossessione un netto di 284.000, 3,87%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 220.000 telespettatori, share 2,65%; C’era una volta… il Novecento un netto di 128.000, 1,67%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il provinciale – Il racconto dei racconti ha registrato un netto di 418.000 telespettatori, share 4,87%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 222.000, 2,62%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione 321.000, 3,06%; Tg3 LineaNotte Estate 208.000, 2,86%. Su Italia 1 il film Halloween kills un netto di 125.000, 3,53%. Su Rete 4 il film Febbre da cavallo – La Mandrakata un netto di 218.000, 4,51%. Su La7 il film The dissident 154.000, 2,20%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.539.000, 23,59%; ore 20:00 3.310.000, 24,34%.

2.539.000, 23,59%; 3.310.000, 24,34%. Tg2 ore 13:00 1.250.000, 11,96%; ore 20:30 879.000, 5,90%.

1.250.000, 11,96%; 879.000, 5,90%. Tg3 ore 14:30 1.256.000, 12,91%; ore 19:00 1.279.000, 13,48%.

1.256.000, 12,91%; 1.279.000, 13,48%. Tg5 ore 13:00 2.391.000, 22,75%; ore 20:00 2.734.000, 19,78%.

2.391.000, 22,75%; 2.734.000, 19,78%. Studio Aperto ore 12:25 1.055.000, 12,14%; ore 18:30 362.000, 4,65%.

1.055.000, 12,14%; 362.000, 4,65%. Tg4 ore 12.00 318.000, 4,82%; ore 18:55 493.000, 5,18%.

318.000, 4,82%; 493.000, 5,18%. Tg La7 ore 13:30 560.000, 5,20%; ore 20:00 995.000, 7,18%.

Dati AUDITEL™