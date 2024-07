Analisi Auditel della serata di mercoledì 24 luglio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre stabile fin verso la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 22% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca la soglia del 9% di share. La curva rossa poi del Tg2 delle 20:30 si ferma al 7%.

Nel territorio dell’access time vediamo dapprima al comando la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share, poi superata sul finale dalla curva arancione di Paperissima sprint al 19%. Abbiamo poi la curva nera di In onda all’8% di share, toccata e poi superata dalle curve di Un posto al sole e NCIS.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con il varietà Temptation island, curva questa che scorre fra il 25 ed il 30% di share, per poi toccare il 45% sul finale di emissione a ridosso dell’una di notte. Segue nella corsia fra il 10 ed il 15% di share la curva blu di Rai con il film Un amore in Cornovaglia. Tutte le altre curve scorrono dal 6% in giù, con quella azzurra di Italia 1 di Chicago fire che affiora sulle altre.