Il titolo è rimasto quello, ma il debutto della nuova edizione di Stasera Italia fa pensare che il programma avrà molti più elementi in comune con Quarta Repubblica che con la trasmissione che conduceva Barbara Palombelli. Nicola Porro saluta nel lancio di puntata l’ex padrona di casa, annunciando che Stasera Italia non sarebbe mutato nello “stile” e nella “capacità di fare giornalismo”.

Stasera Italia 2023-2024: diretta puntata, conduttore e contatti della nuova edizione

Lo stile del programma (o, per meglio dire, la struttura del programma), effettivamente, resta immutato. Si sceglie di partire dal reddito di cittadinanza come tema principale e lo si affronta con vari ospiti in studio e in collegamento. Prima, però, si apre con un editoriale di Porro, che espone in maniera netta e tagliente le proprie idee. Questo avverrà nel corso di tutta la puntata, seguendo quello che è un tratto distintivo della conduzione del giornalista.

Porro non prende mai posto sullo sgabello sul quale invece siedono tutti i suoi ospiti, messi attorno ad un nuovo tavolo dalla forma a ferro di cavallo. Il giornalista incalza e anima la discussione, con i modi e le espressioni che il pubblico ha imparato a conoscere in prima serata. Stasera Italia, rinnovato nella grafica, oltre che nello studio, finisce così per assumere tanto di Porro nel suo aspetto. Rimodellato da una condizione più fuori dalle righe rispetto a quella di Barbara Palombelli, il programma potrebbe sembrare ai telespettatori un’altra cosa.

Vengono abbandonati i servizi che prima servivano ad arricchire il dibattito: ora bastano, infatti, la verve e la dialettica di Porro ad accendere il talk dell’access di Rete 4. Un talk che non si rivela particolarmente chiassoso, anche se la polarizzazione cercata con un tema come il reddito di cittadinanza è forte.

Stasera Italia cambia così passo sposando il personalissimo stile di Nicola Porro, che dovrà conquistare il pubblico da casa.