Perchè Barbara Palombelli non conduce più Stasera Italia, le parole della giornalista

Per quale ragione la nota giornalista e conduttrice televisiva ha abbandonato la conduzione di Stasera Italia? Ecco le sue parole.

Da anni Barbara Palombelli è uno dei volti noti del giornalismo televisivo di casa nostra. Ormai è lungo l’elenco delle trasmissioni dove la giornalista romana ha lavorato dopo gli esordi come intervistatrice nell’edizione 1987 di Domenica In. L’anno successivo sarebbe poi arrivata l’esperienza a Samarcanda e dal 1992 la conduzione di Italiani con Andrea Barbato.

Successivamente la conduttrice classe 1953 avrebbe condotto Forum e presenziato come opinionista a Quarto Grado, tutte trasmissioni durante le quali Palombelli ha mantenuto una linea improntata a uno stile giornalistico diretto e orientato al dibattito pubblico, senza mai rinunciare a una spiccata capacità di coinvolgere il pubblico da casa.

Per diversi anni la presentatrice che ha iniziato la sua carriera in Rai, a Rai Radio 2, prima di passare a L’Europeo sotto la guida di Mario Pirani, è stata anche al timone di Stasera Italia, il talk show di Rete 4 poi di fatto sostituito da 4 di sera, condotto attualmente da Roberto Poletti e Francesca Barra. Ma perché Barbara Palombelli ha abbandonato la conduzione del programma? Ecco le parole della giornalista.

Per quale ragione Barbara Palombelli ha lasciato la conduzione di Stasera Italia

Accanto alla lunga esperienza a Forum su Canale 5, Barbara Palombelli nel 2018 è approdata su Rete 4 alla conduzione di Stasera Italia, prima di lasciare nel 2023 il talk show che andava in onda dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time. Da allora la conduttrice non ha più condotto nulla in prima serata e soprattutto nulla che avesse a che fare con la politica.

Per quale motivo Barbara Palombelli ha smesso di condurre Stasera Italia? Il motivo lo ha spiegato lei stessa durante l’ospitata dello scorso sabato a Tv Talk. Da Mia Ceran la giornalista si è soffermata prima sul linguaggio televisivo sottolineando l’importanza di scusarsi in televisione per eventuali intemperanze verbali da parte degli ospiti in studio.

Il discorso ha preso una direzione diversa quando la conduttrice di Forum si è sentita rivolgere un’ultima domanda proveniente dai social. Un ascoltatore le ha chiesto perché non conducesse più trasmissioni di politica come ad esempio Stasera Italia. Una delle doti di Barbara Palombelli, lo dicevamo, è lo stile schietto e diretto.

La giornalista non si è smentita neanche in questa occasione. Senza fare troppi giri di parole ha replicato che la risposta a questa domanda in realtà è «semplicissima». «Dopo 5 anni, mio marito (ovvero l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, ndr) mi ha dato un aut-aut. Voleva cenare in un’ora normale. E questo non è un retroscena, ma è l’assoluta verità».

Palombelli ha menzionato le difficoltà nel conciliare l’impegno di Forum (in onda due volte al giorno) con una terza trasmissione nella fascia serale. Il triplice appuntamento, ha ricordato, «per cinque anni è stato anche appassionante. Ricordo che c’era la questione del Covid, ci sono stati tanti cambiamenti di governi».

È stato uno sforzo, ha aggiunto, al tempo stesso «impegnativo» e «doveroso». «Però adesso, per il momento, mi basta e avanza Forum», ha concluso la giornalista.