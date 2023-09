Il grande gioco dei sondaggi è tornato su Tv8. Nicola Savino si ripresenta al pubblico con un abbassamento di voce “dopo aver urlato per tutta l’estate“. Un ostacolo? Macché! Il suo animo effervescente che ha già saputo rivestire alla prima stagione di 100% Italia compensa. La seconda stagione porta con sé le sembianze di un frutto maturo, ben coltivato dopo 9 mesi ed ora pronto a lasciarsi gustare. C’è subito una conferma, la percezione che questo non può essere un game show dalle atmosfere tensive, tutt’altro.

100% Savino

C’è un conduttore che non ha l’intenzione di tenere perennemente un fiato sospeso per i 60 minuti di programma, bensì c’è un conduttore che fa la differenza ‘giocando nel gioco’, si lascia divertire e fa divertire. Savino in questo non ha mai deluso le aspettative, dalla sua conduzione di una complicatissima Isola dei Famosi 2012 fino al suo ruolo di opinionista del reality, ha voluto rovesciare gli schemi. Per questo l’atmosfera di un game come 100% Italia è diventata la sua comfort zone, o se vogliamo essere ancora più chiari: un bel vestito da bravo conduttore che si è voluto cucire su se stesso.

Un po’ sul filo di ciò che l’anno scorso abbiamo notato al primo appuntamento della prima stagione: Nicola Savino ha il dono del ritmo, la parola svelta dello speaker radiofonico, l’aggancio trovato al momento giusto. C’è una scuola, un mondo dietro, una conoscenza del linguaggio autoriale televisivo-radiofonico. Lui e ne fa uso e consumo, ne deve fare com’è lecito che sia. Avercene.

Le dinamiche di gioco quasi diventano un assist per lui, qualsiasi manche e qualsiasi argomento si affronti in studio con i 100 protagonisti del panel, le due coppie di concorrenti e l’immancabile Livio Gigliuto (Istituto Piepoli) si trasformano in pretesti per scambiare due chiacchiere tra battute ironiche, piccoli racconti, curiosità. Leggerezza, assoluta leggerezza.

Le novità non snaturano il game

Quest’anno i due giochi (che hanno tutte le carte in regola per essere applauditi dal pubblico a casa). A La maggioranza e Il podio, approdano Uno x Cento e il Se ti dico. Ce le ha sapientemente illustrate anche nell’intervista che vi invitiamo a leggere.

La spiegazione di Savino è alla portata di tutti, la riassumiamo in qualche rigo.

In Uno x Cento le due coppie in gara partecipano a due sondaggi con tre opzioni di risposta, a cui i 100 italiani hanno già risposto liberamente. Nel panel si illumina di rosso la postazione di un italiano, che ha indicato l’opzione in grado di totalizzare solo l’1%. Qui i concorrenti devono indovinare una delle risposte più votate dai 100 italiani tra le 3 elencate da Nicola Savino, ma devono cercare di evitare la risposta da 1% che dimezzerebbe il montepremi accumulato fino a quel momento dalla coppia.

Il gioco finale, il piatto forte della puntata chiamato il Se ti dico, verte su cinque sondaggi associativi a risposta libera a cui i 100 italiani del panel hanno già risposto. Savino domanda ad esempio “Se ti dico Biancaneve“, la coppia (campione della puntata) dovrà rispondere con ciò che a loro parere i 100 del panel hanno votato. Se solo una delle cinque risposte dovesse essere sbagliata, la coppia perde il montepremi accumulato in puntata.

100% Italia tiene alta la bandiera dell’access prime time di Tv8, continua a non sfigurare e nemmeno far rimpiangere i tempi andati di Guess my age. E’ un vantaggio che può far bene alla rete, un programma che può ambire a diventare un’altra gallina dalle uova d’oro. Avanti così!