Stavolta, è arrivato davvero il suo turno? Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, per Simona Branchetti sarebbe in arrivo la definitiva promozione su Canale 5. Negli scorsi anni, la giornalista di Mediaset ha condotto Morning News, la versione estiva di Mattino Cinque, mentre a cavallo tra il 2021 e il 2022, nel periodo delle feste natalizie, ha fatto la supplente di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque (News). La stagione 2024-2025 dovrebbe rappresentare la svolta professionale per la Branchetti, che dal 2007 lavora nell’azienda televisiva di Cologno Monzese, dopo gli inizi a Sky.

La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente: Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque dalla prossima stagione. A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria che tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino.

Nelle scorse settimane erano circolati – ve ne abbiamo dato conto anche noi – anche i nomi di Veronica Gentili (che però al Messaggero ha smentito, spiegando che “Pomeriggio Cinque non è un format adatto a me”) e di Cesara Buonamici, in questa stagione vista nell’inedito ruolo di opinionista al Grande Fratello.

Simona Branchetti e i pettegolezzi degli scorsi mesi

A ottobre scorso, nei giorni caldi dei fuorionda di Striscia la notizia, la Branchetti uscì allo scoperto per mettere fine alle malelingue, secondo le quali sarebbe stata l’amante di Andrea Giambruno, l’allora compagno di Giorgia Meloni. Al quotidiano La Repubblica la giornalista classe 1976 spiegò:

Non voglio finire nel tritacarne, non sono l’amante di Giambruno. Giambruno e io siamo amici da dieci anni. In qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori.

Barbara d’Urso torna in tv?

È bastata una foto pubblicata sui social per alimentare nuove indiscrezioni rispetto al ritorno in tv di Barbara d’Urso, che negli scorsi mesi ha divorziato da Mediaset dopo 23 anni di proficua collaborazione. In attesa di comunicazioni ufficiali rispetto a quel ‘Coming soon’ (un progetto digitale legato al ‘caffeuccio’?), ci chiediamo: avete mai visto un big della televisione auto-lanciarsi sui social in vista di un rientro in pompa magna sul piccolo schermo?