Profumo di novità per la prossima stagione tv nel pomeriggio di Canale 5? Di novità quest’anno i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset, per quel che riguarda il pomeriggio, ne hanno già sperimentata una. Il riferimento è alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Il celebre contenitore di infotainment di Canale 5 ha cambiato la sua conduttrice. Si è passati dalla vulcanica Barbara D’Urso, alla vellutata Myrta Merlino.

Gli ascolti di Pomeriggio Cinque

Per ora gli ascolti sono a favore di Barbara D’Urso. La media della passata stagione di Pomeriggio Cinque è stata del 15,74% di share. Fino al 18 marzo la media si è fermata al 15,51%. L’attuale stagione di Pomeriggio 5 (dall’11 settembre al 18 marzo) totalizza una media del 14,20% di share. In calo dunque dell’1,3% di share rispetto alla gestione D’Urso. Se poi prendiamo il dato di fascia in sovrapposizione (quest’anno il programma parte prima) quindi dalle 17.25 alle 18.26, nella passata stagione Canale 5 totalizza una media di 1.562.000 telespettatori ed il 14,81% di share, mentre in questa serie registriamo 1.429.000 ed il 13,53% di share. L’analisi di questa sovrapposizione oraria parte dal 5 settembre ed arriva al 18 di marzo. Quindi in sostanza si conferma il calo dell’1,3% di share dei programmi nudi e crudi. La media di questa stagione del competitor Vita in diretta è pari a 2.197.000 telespettatori con il 20,56% di share.

L’avvicendamento alla conduzione di Pomeriggio Cinque

In un contesto come questo si sussurra negli ovattati corridoi di Mediaset che nella prossima stagione tv ci possa essere un avvicendamento alla guida di Pomeriggio Cinque. Al posto di Myrta Merlino alla guida di questa storica trasmissione di Canale 5 si vocifera che potrebbe approdare, come spifferato da Dagospia l’attuale vice direttrice del Tg5 Cesara Buonamici. Reduce da un annata come opinionista del Grande fratello e quindi dopo un bagno di popolarità nel programma pop d’eccellenza di Canale 5, la vice direttrice del Tg5 potrebbe essere il volto della prossima stagione di Pomeriggio 5.

Veronica Gentili in pole position per la conduzione

Il programma dunque sarebbe guidato da un volto accogliente, caldo e molto famigliare al pubblico della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, dopo una stagione affidata ad una giornalista proveniente da fuori. TvBlog ha però indagato ulteriormente e nelle ultime ore pare che la candidatura di Cesara Buonamici sia caduta. La vice direttrice del Tg5 resterebbe ben salda nel telegiornale principale di Mediaset e per la guida della prossima edizione di Pomeriggio 5 attualmente sarebbe in pole position Veronica Gentili, al momento “in prestito” all’intrattenimento alle Iene.

Per la Gentili sarebbe un bel riconoscimento dopo anni presso Video news, dove ha dimostrato capacità e professionalità alla conduzione di vari programmi. Pomeriggio 5 dunque sarebbe il giusto riconoscimento a questa sua carriera. Vedremo dunque gli sviluppi di questa vicenda.