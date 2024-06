Focus ascolti, Estate in diretta vince la sfida con Pomeriggio 5

Sono terminate le prime settimane di Estate in diretta edizione 2024 ed è già tempo di iniziare a dare un occhiata agli ascolti dell’infotainment pomeridiano estivo della Rete 1 della Rai. Il programma ottiene in questo inizio di serie una media del 18,86% di share e 1.507.000 telespettatori (La vita in diretta ha chiuso con una media stagionale del 20,9% di share). La trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini supera il competitor di Canale 5. Parliamo naturalmente il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che ha appena terminato la sua corsa televisiva. E’ iniziata ieri la versione estiva della medesima trasmissione.

Estate in diretta supera il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Nella fascia 17-18:45 delle ultime due settimane feriali Rai1 ottiene il 18,5% di share a fronte del 14,1% di Canale 5. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini quindi è è sopra di 5 punti rispetto a quello condotto da Myrta Merlino terminato venerdì scorso. Nelle prime due settimane di messa in onda dell’edizione 2023 di Estate in diretta, il programma di Rai1 ottenne in quella fascia oraria feriale il 17,5% di share. La trasmissione del pomeriggio d’estate della prima rete quindi quest’anno cresce di un punto di share.

Il traino più forte di Canale 5 e quello più debole di Rai1

Mentre Canale 5 in quella stessa fascia oraria lo scorso anno era ferma al 12,4% di share, ma ricordiamo che Pomeriggio 5 era già in ferie ed era in onda Inga Lindström. Tornando a quest’anno va detto che nell’ora precedente i due programmi delle ammiraglie (16-17) Canale 5 otteneva uno share del 19,9%, mentre Rai1 il 10,6%. Il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino partiva dunque 10 punti sopra l’Estate in diretta della coppia De Girolamo-Semprini.

I target delle due trasmissioni

Ma diamo un occhio ai target dei due programmi. Estate in diretta va forte con il pubblico femminile, portando a casa il 23% di share fra le donne a fronte del 13% fra gli uomini. Pomeriggio 5 si ferma al 16% fra le donne e resta al 10% fra i maschietti. Il programma di Canale 5 va meglio nelle fasce d’età 15-24, 35-44 e 45-54 con share attorno al 17%, storiche fasce della rete ammiraglia Mediaset. Estate in diretta va forte nelle fasce storiche di Rai1, con la over 65 al 25% di share.

Per quel che riguarda il livello d’istruzione Estate in diretta ottiene il 25% nella elementare ed il 19% nella media superiore. Pomeriggio 5 si assesta attorno al 17% nelle fasce elementare e media inferiore. I due programmi quindi sembrano rivolgersi al medesimo pubblico di questi target. Per classi socio economiche il programma di Rai1 tocca il 27% nella bassa ed il 17% nella medio altra, mentre Pomeriggio 5 si assesta al 15% nelle classi medio basse e si ferma al 5% nella classe alta.