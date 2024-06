Esordio conservativo per Pomeriggio Cinque News, che con Simona Branchetti si mette sulla scia dell’edizione invernale. La recensione

Pomeriggio Cinque News, niente scossoni per la versione estiva condotta da Simona Branchetti

Alla fine non è cambiato molto rispetto allo scorso venerdì nel pomeriggio di Canale 5. L’unica novità è che da oggi, con Pomeriggio Cinque News, c’è Simona Branchetti, che torna in questa collocazione dopo la prova durante le vacanze di Natale, a cavallo tra 2021 e 2022.

La versione estiva del programma targato Videonews non presenta grosse differenze con la versione invernale condotta da Myrta Merlino. Si parte dalla cronaca, per poi alleggerire l’atmosfera con dei divanetti colorati su cui Simona Branchetti accoglie i propri ospiti con tanto di giardini del Palatino sullo sfondo.

Gli argomenti sono rodati: c’è la cronaca nera con l’omicidio di Pierina Paganelli, non mancano i reali inglesi con il ritorno in pubblico di Kate Middleton. Simona Branchetti dimostra di non avere ancora particolare confidenza con la cronaca nera, mentre ben più sciolta appare nel secondo blocco.

Certo, il calore in studio non è di casa in quel del Palatino neanche con lei. Dalla sua la giornalista può contare sul rapporto che nutre con il pubblico di Canale 5 da più di quindici anni grazie al Tg5. A Morning News ha dimostrato negli scorsi anni di saper conquistare i telespettatori, con Pomeriggio Cinque News due anni e mezzo fa fatico di più.

A Mediaset va riconosciuto il merito di proporre per la prima volta, dopo più di dieci anni dall’ultimo tentativo, un programma d’informazione nel pomeriggio estivo di Canale 5. All’epoca, nel 2012, venne testata una giovanissima e semisconosciuta Alessandra Viero con Pomeriggio Cinque Cronaca. Si trattava di una fascia diversa da quella che copriva Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque.

A Simona Branchetti, invece, è stata affidata la stessa fascia che Myrta Merlino ha presidiato per tutto l’inverno. La stessa Branchetti a settembre dovrebbe cedere il testimone alla Merlino di rientro dalla vacanze. L’obiettivo sembra proprio quello di non spegnere una fascia che durante la stagione ha avuto bisogno di tempo per crescere e consolidarsi, soprattutto come prodotto.

Proprio per questo, Pomeriggio Cinque News pare destinato a portare avanti nell’estate i cambiamenti sposati dal programma nel corso dell’edizione invernale. A guidare il gruppo di lavoro sono rimasti Luca Mercenaro e Chicco Sfondrini, coadiuvati da Gianluigi De Stefano. Non bisogna dunque attendersi nulla di diverso da questa edizione estiva, se non una diversa padrona di casa.