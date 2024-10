Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, andrà in onda su Rai 1, la quinta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, varietà e talent show per vip dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurati.

Tale e Quale Show, 18 ottobre 2024: anticipazioni

In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce.

In questo nuovo appuntamento Simone Annicchiarico interpreterà Tony Renis, Massimo Bagnato diventerà Geolier, Thomas Bocchimpani si metterà alla prova con Justine Timberlake, Feisal Bonciani tornerà sul palco con Pharrell Williams, Kelly Joyce si trasformerà in Stromae, Justine Mattera sarà Heather Parisi, Giulia Penna si calerà nei i panni di Elisa, Roberto Ciufoli si traformerà in Achille Lauro, Amelia Villano dovrà interpretare Giusy Ferreri, Verdiana proverà a mantenere la testa della classifica con Mariah Carey e Carmen di Pietro proporrà Alan Sorrenti.

Come sempre, tutte le performance saranno dal vivo, accompagnate dalle orchestrazioni del maestro Pinuccio Pirazzoli, e ogni dettaglio della trasformazione sarà curato da un team di professionisti tra costumisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach.

Tale e Quale Show 2024, cast, vip, giuria e coach: chi sono?

I concorrenti della quattordicesima edizione sono il conduttore Simone Annicchiarico, il comico Massimo Bagnato, il cantante Thomas Bocchimpani, l’attore Feysal Bonciani, il comico Roberto Ciufoli, la showgirl Carmen Di Pietro, la cantante Kelly Joyce, la showgirl Justine Mattera, la content creator Giulia Penna, la conduttrice radiofonica Amelia Villano e la cantante Verdiana Zangaro.

I professionisti che preparano i concorrenti alle esibizioni sono i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e all’actor coach Emanuela Aureli.

Tutte le performance dal vivo saranno accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show puntata 18 ottobre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Tale e Quale Show 2024 in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.