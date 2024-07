L’analisi dettagliata degli ascolti del programma del pomeriggio di Canale 5 che è stato condotto nella stagione in oggetto da Myrta Merlino

Focus ascolti, Pomeriggio Cinque per Canale 5, stagione 2023-2024

Si prosegue nel nostro bilancio della stagione televisiva 2023-2024 con il programma di infotainment del pomeriggio di Canale 5. Dopo aver analizzato la leadership nel pomeriggio televisivo italiano de La vita in diretta che ha ottenuto nella stagione appena terminata il 21% di share di media ora andiamo a vedere gli ascolti del suo competitor, ovvero quel Pomeriggio Cinque condotto quest’anno (e anche il prossimo) da Myrta Merlino.

Pomeriggio Cinque ed i dati stagionali del nuovo corso

Si parte come sempre dal dato medio stagionale che è stato quest’anno del 14,34% di share e 1.383.000 telespettatori. Dato sotto di un punto rispetto alla stagione precedente, le cui emissioni duravano però quaranta minuti in meno. La puntata più vista è stata quella andata in onda il 18 settembre che ottenne una media del 19,43% di share. La più vista invece in termini di valori assoluti è stata quella del 7 dicembre con 2.018.000 telespettatori.

I target per sesso ed età

Passiamo ora all’analisi per target partendo dal sesso. Percentuale maggiore per il pubblico femminile con il 16,33% di share a fronte dell’11,13% degli uomini. Passando all’età partiamo dal 21,48% di share della fascia 15-24 anni, quindi c’è il 19% della 35-54 anni ed il 20% della 25-34 anni. Calo poi al 12% nelle fasce 55-64 anni e over 65.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Per classi socio economiche registriamo il 17,7% nella bassa ed il 16% nella media. Quindi abbiamo il 12% di share nelle classi medio bassa e medio alta, per chiudere con il 7% di share nella classe alta. Per livello d’istruzione registriamo il 17% dell’elementare, il 15% del media inferiore, il 12% di media superiore e l’8% di share fra i laureati.

I dati regionali di Pomeriggio Cinque

Chiudiamo come sempre con i dati regionali. La regione in cui Pomeriggio Cinque ottiene lo share più alto risulta essere la Valle D’Aosta con il 41%. Segue l’Abruzzo con il 28% e la Campania con il 24% di share. La regione invece in cui il programma di Canale 5 ottiene lo share più basso risulta essere il Friuli Venezia Giulia con il 4%, seguita dalla Lombardia con l’8,56%, quindi c’è l’Umbria con il 9,2% di share.