Barbara d’Urso, citata a Pomeriggio 5, scrive su Instagram: “Vivrò a Londra per un periodo di tempo”

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata della nuova ‘Pomeriggio 5’ (gestita da Myrta Merlino), Barbara d’Urso è tornata a farsi viva sui social per rassicurare tutti i fan, orfani della sua presenza nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. La conduttrice ha raccontato, con tanto di scatti inediti, su Instagram, di voler perfezionare il proprio inglese frequentando una prestigiosa scuola a Londra.

“Ieri il mio primo giorno di Scuola . Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…… #colcuore”

Il giorno precedente, la presentatrice aveva documentato la partenza, in aereo, verso una meta ignota. Vincendo, di fatto, la paura di volare.

“Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore”

La nuova padrona di casa del contenitore pomeridiano di Canale 5, Myrta Merlino, ieri, in apertura di puntata, ha ringraziato la collega per il lavoro svolto in 15 anni (“Voglio ringraziale la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, e quindi ciao Barbara, grazie”)

Anche oggi, uno degli ospiti in studio, Vittorio Sgarbi, chiamato a disquisire del tradimento Segre – Seymandi, ha citato la d’Urso (“Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso”) spingendo la regia ad uno stacco netto con la messa in onda di un servizio.

La pace tra Barbara d’Urso e Lucio Presta

Ospite di Nunzia De Girolamo, in occasione del DigitHon, che si è tenuto, nei giorni scorsi, a Bisceglie, l’agente Lucio Presta ha parlato anche di Barbara d’Urso (che oggi segue come artista) e dell’evoluzione del loro rapporto umano e professionale che si è conclusa con la pace (siglata anche sui social) di qualche mese fa:

“Barbara D’Urso è stata una nemica amatissima per molti anni. Siamo stati molto amici, lavoravamo insieme a inizio carriera, poi per un brutto malinteso se ne andò, ci rimasi male e credo che per 20 anni le ho fatto una guerra spietata. poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e ti rendi conto che forse non è più tempo di guerra, ma di pace”.