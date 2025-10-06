Chi sono e cosa fanno i figli di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è madre di due figli maschi, che spesso descrive come “il suo più grande orgoglio”. La conduttrice napoletana ha avuto una storia con il produttore cinematografico Mauro Berardi e, dal loro amore, sono nati Giammauro ed Emanuele, che hanno rispettivamente 39 e 37 anni.

La D’Urso è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, proprio perché sa bene cosa significhi stare costantemente sotto i riflettori e avere l’attenzione del gossip su di lei, ha sempre fatto di tutto per proteggere la privacy della sua famiglia, evitando di condividere immagini dei figli o delle nipotine.

Chi sono Giammauro ed Emanuele Berardi, figli di Barbara D’Urso

I figli di Barbara D’Urso sono due professionisti, entrambi hanno due carriere di grande successo e questo inorgoglisce molto la conduttrice napoletana. Sebbene non li mostri praticamente mai sui suoi profili social, capita che ogni tanto parli di loro e si vede subito come gli occhi le si illuminano di gioia.

Giammauro Berardi è il primogenito di Barbara D’Urso, si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti – 110 e lode – e oggi è specializzato in trapianti di fegato. Ha lavorato molto all’Estero – come in America e Giappone – e anche in zone di guerra. E’ lui che ha reso la conduttrice nonna delle due nipotine, che adora tantissimo. Emanuele Berardi, invece, è un fotografo e ha firmato molti reportage in giro per il mondo. Il 37enne è anche produttore cinematografico e in occasione della presentazione di un film da lui prodotto, Shukran, tratto dal libro di Giovanni Terzi, figlio di Simona Ventura, la D’Urso decise di condividere le immagini dell’evento sui suoi profili social. La conduttrice napoletana, infatti, ha una regola: non parlare mai pubblicamente dei figli, anche perché rispetto a lei hanno scelto percorsi diversi ed è giusto che non abbiano una visibilità non richiesta. In quell’occasione ha deciso di fare un’eccezione, pur sottolineando come non lo faccia mai, perché voleva condividere il suo grande orgoglio e l’emozione che ha provato quando ha visto il film prodotto dal figlio.

Tempo fa Emanuele Berardi parlò dei rapporti con i genitori in un’intervista, spiegando che il padre lavorando dietro le quinte – nonostante fosse uno dei più importanti produttori italiani, non è mai stato fermato per strada. Mentre invece la questione con la madre è diversa: “(…) Quando io ero bambino lei era la dottoressa Giò, e quando invece avevo 17 anni lei conduceva le prime edizioni del Grande fratello“. Il rapporto con i suoi genitori ha fatto sì che non avesse alcun desiderio di fama o notorietà, preferendo stare anche lui dietro le quinte e non davanti alla camera. Scelta chiaramente accettata dalla conduttrice napoletana che tiene lontani i figli dalla sua “vita pubblica”.