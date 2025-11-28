“Barbara D’Urso pronta a lasciare Ballando con le Stelle”. Litigi dietro le quinte e frizioni, cosa sta succedendo

Che la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle sarebbe stata al centro dell’attenzione della cronaca legata al mondo dello spettacolo era qualcosa di ampiamente prevedibile. La conduttrice napoletana è tornata in televisione dopo un periodo di lontananza che è durato più di due anni, se a questo si aggiunge il fatto che una delle giurate è Selvaggia Lucarelli, il cui passato “burrascoso” con la D’Urso è cosa nota, era inevitabile che ci sarebbero state polemiche, liti, attacchi e chi ne ha più ne metta.

L’ultima indiscrezione sulla concorrente è stata riportata da Affari Italiani e parla di un possibile abbandono anticipato della D’Urso. Una voce secondo cui la conduttrice potrebbe annunciare molto presto un ritiro.

Barbara D’Urso pronta all’addio a Ballando? Cosa sta succedendo

Secondo il sopracitato portale Barbara D’Urso potrebbe essere intenzionata a lasciare Ballando con le Stelle prima della fine a causa delle continue divergenze con Selvaggia Lucarelli e altri membri della giuria. I battibecchi tra la concorrente e la blogger sono immancabili in ogni puntata, in uno degli ultimi la giurata ha accusato la D’Urso di nascondersi dietro Pasquale La Rocca e di non rispondere mai lei in prima persona.

Dopo l’ennesima interruzione della Lucarelli la D’Urso le ha dato della “scostumata” e, come è capitato in più puntate, il battibecco tra le due è stato interrotto solo con l’intervento di Milly Carlucci. Adesso, secondo Affari Italiani, la concorrente potrebbe decidere di lasciare proprio a causa di questo clima teso. Dal programma non hanno però confermato quest’ipotesi e si sarebbero limitati a rispondere con un “non ci risulta”. Ma secondo il portale fonti che sarebbero vicine al talent show affermerebbero che la D’Urso potrebbe presto fare l’annuncio davanti alla giuria.

Il condizionale chiaramente è d’obbligo, si tratta di un’indiscrezione che – al momento – non ha alcuna conferma da parte della diretta interessata. L’idea di una “ritirata” di Barbara D’Urso per molti è difficile da credere, la conduttrice era più che entusiasta di partecipare a Ballando con le Stelle e anche lei avrà saputo che il suo percorso non sarebbe stato semplice e la Lucarelli non si sarebbe risparmiata. Proprio perché la conduttrice è una donna che ha sempre mostrato una grande grinta ed energia, l’idea che voglia lasciare il programma per questo clima teso non convincerebbe i tanti suoi fan.

Per sapere se c’è qualcosa di vero in quest’indiscrezione bisognerà attendere la prossima puntata e capire cosa farà Barbara D’Urso. Intanto a parlare degli scontri tra la conduttrice e la Lucarelli ci ha pensato Mariotto, il giurato – ospite a La Volta Buona – ha commentato quanto accade, spiegando che le due donne interpreterebbero “due personaggi” e negli scontri che avvengono ci sarebbe “un po’ di finzione”.