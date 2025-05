Barbara D’Urso, tutta la verità sull’addio a Mediaset (e sull’approdo in Rai). La conduttrice rompe il silenzio

Barbara D’Urso ha deciso di parlare di quanto accaduto con l’azienda del Biscione, sono passati due anni da quando Mediaset annunciò la sua sostituzione alla guida di Pomeriggio Cinque e la conduttrice ha deciso di raccontare la sua verità. Mentre le voci di un suo arrivo in Rai sono diventate sempre più insistenti – sebbene non ci sia alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati – la D’Urso ha rilasciato una lunga intervista al settimanale del Corriere della Sera, Sette, dove ha parlato di questo periodo lontano dalla televisione.

Dopo che ha lasciato Mediaset si è parlato più volte di un suo ritorno in tv, il suo nome era già stato affiancato alla Rai tempo fa e, in quell’occasione, arrivò una smentita chiara e diretta dell’azienda di viale Mazzini. Adesso la conduttrice non solo ha raccontato cosa l’è accaduto dopo che ha lasciato l’azienda del Biscione, ma ha anche spiegato il motivo dell’assenza prolungata dalla televisione.

Barbara D’Urso, cosa è accaduto con Mediaset

Barbara D’Urso ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Sette, dove ha parlato di quanto per lei sia stato doloroso quanto accaduto con Mediaset. Già aveva parlato di come sarebbe stata “fatta fuori” dall’oggi al domani, questa volta ha confessato che le si sarebbe creato il vuoto attorno, prima riceveva decini di messaggi da amici, poi è rimasto solo chi le voleva davvero bene.

Ha spiegato che dopo quanto accaduto, ha capito che non poteva restare in Italia perché il dolore era troppo forte, così ha deciso di partire per Londra dove si è iscritta a un corso di inglese. Ma la conduttrice napoletana è una donna molto energica e così, in questi due anni di assenza della televisione, ha deciso di concentrarsi su altro. Ha aperto una società di organizzazione d’eventi, si è iscritta a un corso di danza e si è dedicata al suo spettacolo teatrale.

Riguardo a questo lungo periodo di lontananza dal piccolo schermo, cosa che per una donna che andava in onda tutti i giorni e anche più volte al giorno – come lei stessa ha detto – è stata difficile da gestire, ha detto che non è stato una sua scelta, ma non ha voluto spiegare altro. Parole che lascerebbero intendere come non sia stata lei a decidere di non lavorare in televisione per tutto questo tempo.

Intanto la D’Urso è riuscita ad avere una piccola soddisfazione dopo l’addio a Mediaset e quel dolore provato, quando allo scadere del contratto, l’azienda ha svuotato i suoi camerini, si è ritrovata con una marea di vestiti e oggetti legati ai suoi programmi. Ha deciso di organizzare una grande vendita di beneficienza, così dal riuscire a fare del bene. Il ricavato è stato interamente devoluto all’associazione Arimo, che si occupa di educazione per minori in difficoltà, un bel gesto che l’ha riempita di gioia.