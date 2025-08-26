Barbara D’Urso presenta suo fratello: le rare foto della conduttrice

Barbara D’Urso quest’estate ha deciso di fare un’eccezione, lei che è sempre molto riservata per ciò che riguarda i suoi affetti e nello specifico la sua famiglia, ha condiviso una serie di immagini in compagnia del fratello. E’ praticamente la prima volta che lo presenta sui social e, com’era prevedibile, gli scatti hanno ricevuto moltissimi like e commenti.

Pronta a debuttare come concorrente di Ballando con le Stelle, cosa che siglerà il suo ritorno in televisione dopo una lunga pausa, si è goduta l’estate in compagnia della famiglia e degli amici più cari. E proprio nel corso del mese di agosto ha pubblicato le fotografie con il fratello, cui è legatissima.

Chi è il fratello di Barbara D’Urso, le foto con Alessandro

Barbara D’Urso è molto legata alla sua famiglia, in uno dei suoi ultimi post ha voluto condividere alcune immagini in compagnia del fratello Alessandro, un famoso fotografo, stimato professionista internazionale. La conduttrice ha trascorso gran parte delle vacanze a Capalbio, dove ha una bellissima villa immersa nel verde.

Qui vengono a trovarla non solo i figli con le sue adorate nipotine, ma anche i fratelli. Così ha trascorso qualche giornata con Alessandro e la cosa sembra averla resa molto felice. Come si vede dalla fotografia, la conduttrice e il fratello si somigliano molto e sono entrambi molto solari. La D’Urso è la sorella maggiore e ha un rapporto speciale con i fratelli, con cui hanno vissuto il dramma della perdita della madre, portata via da un brutto male, il linfoma di Hodgkin.

Il padre della conduttrice si è poi risposato con Wanda Randi, con cui ha avuto altri due figli. Quella di Barbara D’Urso è una famiglia molto unita e piena d’amore, lei stessa ha spesso parlato del rapporto che ha con i fratelli e di quanto la compagna del padre sia stata amorevole con loro. Quella che sta per finire sarà stata senza ombra di dubbio una vacanza serena per la conduttrice, che tornerà finalmente in televisione dopo il lunghissimo stop. E’ noto come dopo aver lasciato Pomeriggio Cinque la D’Urso non sia più tornata sul piccolo schermo se non per un’intervista a Domenica IN – nella quale ha parlato a cuore aperto del suo addio a Mediaset – e poi proprio come ospite speciale per una sera nel programma di Milly Carlucci.

Riguardo al ritorno in televisione di Barbara D’Urso sono circolate tantissime voci, fino alla conferma della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, si era creduto che tornasse in tv per condurre un programma. Ma la cosa, almeno per il momento, sembra essere in standby. Ora si godrà la divertente esperienza del talent show di Rai 1, essendo lei una amante del ballo, le piacerà sicuramente molto.