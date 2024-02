Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Come è stata trattata la notizia di gossip dai telegiornali italiani

Di fronte alla presunta crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez (una notizia-non notizia, si parla di indiscrezioni, in attesa di conferme o smentite ufficiali) tecnicamente attribuibile alla categoria ‘società’ come si è comportata oggi la televisione italiana? Abbiamo preso in considerazione i tre principali telegiornali generalisti.

Rottura Ferragnez: la scelta del Tg1

Il Tg1 delle ore 13.30 ha inserito il gossip sulla fine della relazione dei Ferragnez nei titoli – il quinto – prima della condanna per stupro dell’ex calciatore Dani Alves, del centesimo compleanno del Chianti e dell’effetto Sanremo sul brano La Rondine di Mango. Quindi se ne è occupato con un servizio (il 17simo dell’edizione) andato in onda a dieci minuti dal termine, prima dell’exploit Mango e delle notizie di economia. Nell’appuntamento delle 20.00 il telegiornale diretto da Gianmarco Chiocci ha retrocesso la news piazzandola come settimo (penultimo) titolo e trasmettendo il servizio di Nathania Zevi all’inizio della seconda parte, prima dello sport e dell’ampia pagina dedicata allo spettacolo (Kanye West, Big Mama, Alessandra Amoroso).

Ferragni e Fedez al TgLa7 solo in serata

Il TgLa7 ha escluso la news diffusa stamattina da Dagospia dall’edizione delle ore 13.30, mentre in quella condotta alle 20.00 dal direttore Enrico Mentana (che ne ha fatto menzione nella presentazione delle notizie del giorno) l’ha piazzata come ultimo titolo, trasmettendo il servizio in chiusura, prima di quello dedicato allo stadio di Milano.

Non c’è spazio per i Ferragnez al Tg5

Sorprendente, forse, il trattamento riservato dal Tg5 di Clemente Mimun, che non ha concesso spazio ai problemi di cuore della coppia più social d’Italia né alle 13.00, né tantomeno alle 20.00. In compenso i telespettatori hanno goduto di un servizio sui complimenti dei media francesi rivolti all’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi.