Per Dagospia è cosa certa: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. La coppia più (social)mediatica d’Italia sarebbe arrivata a un punto di non ritorno dopo un anno di tensioni, accentuatesi con il caso Balocco. Stando al sito di D’Agostino, Fedez avrebbe lasciato la (nuovissima) casa di famiglia domenica scorsa dopo un viaggio a Miami con la sua assistente. Il tutto mentre sui social la Ferragni si è mostrata senza fede nuziale e si trova ad affrontare proprio in questi giorni la Milano Fashion Week dopo la valanga innestata dal caso Balocco. Ma cosa è successo?

La crisi a Sanremo raccontata ne I Ferragnez

Sempre stando a Dagospia, le tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbero ‘scoppiate’ a Sanremo 2023: lei alle prese con la sua prima co-conduzione tv sul palco più osservato d’Italia, lui in Riviera con il suo Muschio Selvaggio, promosso anche in Rai. Lei in cerca di tranquillità e concentrazione in una villa con il suo staff, lui in un’altra casa con gli amici. Lei che aveva chiesto a lui di non crearle problemi e di non metterla in ombra, lui che si esibisce sulla Costa Smeralda e scatena polemiche politiche prima di rispondere al bacio di Rosa Chemical nella serata finale del Festival.

Le tensioni erano emerse subito, fin dal primo nero pubblicitario della Finale di Sanremo 2023 post bacio in diretta tv, ed erano state oggetto di uno speciale della seconda stagione de I Ferragnez. Una serie tv nella quale avevano scelto di raccontare la loro ‘quotidianità’ (paradossalmente) non vista sui social con l’espediente narrativo, ma non tanto espediente, della terapia di coppia.

Il caso Balocco, l’assenza dai social e le polemiche

La partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo ha innescato una serie di ‘guai’ giudiziari che la stessa imprenditrice digitale ha recentemente definito ‘sfighe’ in una IG story. Prima il caso della pubblicità occulta di Sanremo a Instagram, piattaforma digitale privata di cui la Ferragni è sempre stata regina. Proprio la sua penetrazione nel pubblico dei giovanissimi era il ‘sacro Graal’ per chi voleva avvicinarsi a un target pregiato e inseguito dal Festival, ma la situazione è stata presa sottogamba, tanto che è stato poi avviato dall’Agcom un procedimento per pubblicità occulta arrivato a ‘sentenza’ proprio durante Sanremo 2024 con una multa da pagare per Rai e Ferragni.

Nel frattempo si è scatenato il caso Balocco, sollevato tempo prima da Selvaggia Lucarelli che aveva sospettato della costruzione dell’operazione di beneficenza legata alla vendita di pandori brandizzati Ferragni. Da lì una cascata di verifiche sulle varie sponsorizzazioni più o meno legate alla beneficenza fatte dalla società dell’imprenditrice. L’atteggiamento ‘fumantino’ di Fedez versus la strategia più ‘attendista’ della Ferragni avrebbero alimentato le tensioni di coppia, più volte smentite via social con scatti di famiglia.

Fedez è andato via di casa?

“Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari…”

sceive Dagospia, che dà dunque per definitiva la fine della storia d’amore tra il rapper e Chiara Ferragni. Una storia iniziata con una canzone di Fedez nella quale si citava il papillon di Matilda, il cane della Ferragni scomparso nel luglio del 2023, che si è concretizzata con la proposta di matrimonio coram populo nel bel mezzo di un concerto, che ha portato alla nascita di Leone, al matrimonio blindatissimo e supersocial in Puglia nel 2018, quindi alla secondogenita Vittoria poco dopo la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin (per un attimo a rischio squalifica sempre per ‘l’intemperanza’ del cantante).

Un matrimonio che ha affrontato anche il tumore di Fedez e i suoi problemi di salute, ma che sembra naufragare nel momento in cui lei è più in difficoltà. La cena di san Valentino non ha aiutato a far rientrare la crisi e la foto profilo di Chiara Ferragni da sola con i due figli sembra dire molto chiaramente che Fedez è ‘altrove’.

Chissà se ci sarà una continuazione per i Ferragnez e se mai tutto questo si tradurrà in una terza stagione della serie tv o porterà a due spin-off, ciascuno con la propria verità. Unica.