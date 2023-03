Stando ad un comunicato stampa diffuso durante la giornata di giovedì 16 marzo 2023, il consiglio dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha esaminato le presunte violazioni avvenute nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda su Rai 1 dal 7 al 10 febbraio di quest’anno, condotta da Amadeus e Gianni Morandi (con la partecipazione di Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini). Altresì, sono state esaminate anche le trasmissioni legate alla manifestazione, Prima Festival e Sanremo Start, andate in onda sempre su Rai 1.

I casi esaminati hanno riguardato la possibile presenza di pubblicità occulta, l’utilizzo di Instagram e le performance sul palco del Teatro Ariston di Rosa Chemical (con Fedez) e Blanco.

Per quanto riguarda la pubblicità non segnalata, che è stata rilevata in 12 episodi, e per quanto concerne l’uso di Instagram, il Consiglio dell’AGCOM, come si può leggere nel comunicato, “all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio“.

Riguardo la performance di Rosa Chemical e di Fedez, durante la quale si sono baciati (e non solo…), invece, il Consiglio, “a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull’episodio”.

In merito all’esibizione di Blanco, invece, che, come ricordiamo, ha danneggiato fiori e parte della scenografia a seguito di un problema tecnico, il Consiglio, (con voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella), ha deciso che “sarà avviata un’istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza”.

La procedura delle istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, a questo punto, prevede un contraddittorio con le parti coinvolte che porterà il Consiglio dell’AGCOM, successivamente, ad adottare i provvedimenti definitivi.