Sembra passata una vita da quell’11 febbraio scorso, serata in cui la finale del Festival di Sanremo 2023 passò in secondo piano per fare spazio a quello che, nei giorni seguenti, sarebbe diventato (è strano dirlo, ma è andata effettivamente così) un vero e proprio caso nazionale, con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Cos’è veramente successo ce lo dovrebbe svelare The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale del reality show di Prime Video prodotto da Banijay Italia, che sarà disponibile da venerdì 14 settembre sulla piattaforma (qui sotto il trailer).

Lo speciale ripercorrerà la preparazione che Chiara Ferragni ha affrontato in vista della sua prima presenza da co-conduttrice ad un evento televisivo, non uno qualsiasi, ma il più importante dello spettacolo italiano. Come già intravisto durante la seconda stagione di The Ferragnez, Chiara ha lavorato sodo per riuscire a superare la paura da palcoscenico, trovare gli abiti giusti e soprattutto avere le parole adatte per comunicare i messaggi che le stanno più a cuore.

Tutto qui? Non proprio: come si vede dal trailer, lo speciale insisterà anche (o soprattutto) su quanto accaduto durante la serata finale del Festival, quando Fedez fu trascinato sul palco da Rosa Chemical (in gara con “Made in Italy”) e protagonista di un bacio fuori programma. Il video che, dalla galleria dell’Ariston, ha ripreso un fuori onda con Ferragni e Fedez discutere subito dopo l’esibizione è diventato virale ed ha scatenato una domanda: cosa si saranno detti?

La risposta la avremo in questo speciale, in cui Ferragni esprimerà non solo l’emozione di aver partecipato al Festival, ma anche la delusione per la mancata promessa di Fedez di essere a Sanremo solo come spettatore. Il rapper, infatti, durante quella settimana è stato molto di più: durante un’esibizione sulla Costa Smeralda, in onda durante la seconda serata della rassegna, ha portato un freestyle non concordato con la Rai (su sua stessa ammissione), durante cui ha criticato Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, strappando una foto in cui è in divisa da nazista e rivolgendo parole pesanti anche alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella ed al Codacons. Un momento da cui la stessa Rai, tramite le parole dell’allora direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta, si dissociò.

Poi, nella finale, quel bacio e la conseguente reazione di Ferragni immortalata nel video (va detto che durante la diretta l’imprenditrice e influencer fu molto brava a nascondere qualsiasi forma di imbarazzo o fastidio). Nello speciale di The Ferragnez, i due racconteranno la loro versione dei fatti, in un confronto su cui inevitabilmente si baserà tutto l’episodio.

Se quel momento sia stato preparato a tavolino, magari proprio per dare a Prime Video del materiale per uno speciale su Sanremo (Ferragni, nel trailer, è già pronta a smentire) oppure no, resterà il vero mistero di questa vicenda. Nei giorni successivi al Festival, si erano rincorse le voci di una presunta crisi della coppia, che era addirittura sparita dai social.

Nel corso delle settimane, poi, il riavvicinamento alle piattaforme e la riprese del racconto della loro vita tramite post e stories. Di certo c’è che questo speciale sarà l’episodio più interessante di tutto The Ferragnez, anche solo per dare una sbirciata al dietro le quinte del Festival: l’idea di riuscire a distinguere cosa sia vero e cosa sia stato preparato, nell’era dei like e delle condivisioni, non è più concretizzabile.