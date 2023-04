Prime Video annuncia l’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez – La serie: le nuove puntate saranno disponibili a partire dal 18 maggio e, come ormai tradizione per le serie original di Amazon Studios, saranno rilasciate in due diversi blocchi. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di The Ferragnez – La serie.

The Ferragnez – La serie, quando va in onda la stagione 2?

In tutto la seconda stagione di questo ‘show non-fiction italiano Original – prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios – si compone di 7 puntate.

Le prime quattro puntate vengono rilasciate giovedì 18 maggio e le ultime tre saranno disponibili da giovedì 25 maggio.

The Ferragnez: Sanremo Special

Ovviamente Prime Video ha scelto di dedicare ‘spazio extra’ all’avventura di Chiara Ferragni come co-conduttrice di Sanremo 2023 che sarà oggetto di un vero e proprio contenuto speciale che sarà rilasciato dolo dopo l’estate. The Ferragnez: Sanremo Special, dunque, conterrà il dietro le quinte di quanto accaduto durante la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. E chissà che non ci sia anche qualcosa del dopo ‘bacio’ tra Fedez e Rosa Chemical nella serata Finale di Sanremo 2023. Che sia anche questa la ragione per cui Chiara Ferragni e Fedez hanno affittato due ville separate durante il Festival? O c’entra solo la volontà di non avere ‘vibes negative’ dal marito troppo ansioso e apprensivo?

Come vedere The Ferragnez – La serie in streaming?

Per seguire le avventure di Chiara Ferragni di Fedez e dei loro figli Leone e Vittoria bisogna essere abbonati al servizio Prime di Amazon. I clienti Prime potranno vedere la seconda stagione della loro serie tramite l’app di Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.