The Ferragnez andrà in onda a dicembre su Amazon Prime. L’annuncio è stato fatto nei giorni scorsi con l’elenco dei temi trattati e degli avvenimenti che potremo seguire, con i backstage e dietro le quinte. Numerosi gli episodi citati, dalla nascita di Vittoria (secondogenita della famiglia) alle situazioni di lavoro e incontri legati alla famiglia e al lavoro. Ma sicuramente un passaggio interessante e curioso sarà quello legato allo spoiler sul brano, in gara al Festival di Sanremo 2021, di Fedez in coppia con Francesca Michielin.

Il docureality racconta un periodo specifico della vita di Chiara Ferragni e Fedez che va dalla fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con le fasi finali della seconda gravidanza della Ferragni, la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, la nascita di Vittoria e il loro quotidiano, tra lavoro e incontri con amici e famiglia. Inevitabili protagonisti anche il primogenito Leone, i genitori di Chiara e di Federico/Fedez, le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni, nonna Luciana e tanti altri amici che compongono la famiglia allargata che ruota intorno ai Ferragnez.

Quella breve clip su Instagram Stories e il rischio squalifica a Sanremo 2021…

Ricordate? Era fine gennaio, si stavano tenendo le prove legate all’esibizione di Fedez con la Michielin quando, su Instagram Stories, per poco tempo, apparve una clip di pochi secondi con un passaggio del brano. Doveva essere senza audio ma, inavvertitamente, fu caricato con voce e musica… Nacque un vero e proprio caos mediatico poiché, nonostante l’immediata cancellazione del video, qualcuno aveva registrato la clip che iniziò a circolare sui social e ad essere condivisa. Esplose il caso, si parlò di rischio squalifica, venne riletto il Regolamento tra chi invocava la condanna e chi sottolineava l’errore e la breve durata del video. Alla fine -fortuna per entrambi- non furono esclusi dal Festival:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione.

Le scuse “virali” a Francesca Michielin e quell’episodio presente in “The Ferragnez”…

Divenne virale anche l’immagine di Fedez che si recò dall’amica e collega con un mazzo di fiori per scusarsi di quanto accaduto…

“L’ultima foto prima di confiscarti il telefono” commentò lei sotto lo scatto ironico, dopo la tempesta dei giorni precedenti. I due parteciparono a Sanremo 2021 con “Chiamami per nome” che si piazzò al secondo posto della classifica finale, battuta solamente dai Maneskin con la loro “Zitti e buoni”. Il resto, poi, fu storia, con il trionfo della band all’Eurovision Song Contest 2021.

Via Instagram, un utente, ha domandato a Fedez se nella serie “The Ferragnez” ci sarà anche quell’episodio per comprendere quanto furiosa fu la Michielin in quell’occasione (più che comprensibile…). E il rapper, con goccina di sudore inclusa via emoji, ha assicurato che “C’è tutto“.

Ecco, direi che, visto anche l’happy ending garantito, quel passaggio merita la visione con i pop-corn…