The Ferragnez – La serie su Amazon Prime a dicembre 2021

The Ferragnez diventano una serie tv per Amazon Prime in otto puntate, rilasciata in 240 Paesi a dicembre 2021: l’annuncio arriva in un lunedì di fine estate e non stupisce nessuno. Dopo aver accolto nella sua library il docufilm Chiara Ferragni: Unposted, presentato a Venezia 2019, e aver affidato a Fedez due edizioni di LOL – Chi ride è fuori (oltre che reclutarlo per Celebrity Hunted), la famiglia Ferragni – Lucia diventa protagonista di un docureality (definito “show non fiction”) originale Amazon, prodotta da Banijay Italia. E diciamo subito che i profili Instagram di Fedez e Chiara Ferragni sono già una ottima sit-family-com interstiziale.

The Ferragnez – La serie, quando va in onda

Le otto puntate di questo “show non fiction” vengono rilasciate a dicembre 2021 in esclusiva su Prime Video nei 240 Paesi e territori in cui è attivo il servizio. Il giorno non è stato annunciato col primo lancio di presentazione: di fatto una ‘strenna’ per gli abbonati Amazon Prime.

The Ferragnez – La serie, trama e anticipazioni

Il docureality (che il realtà però è una docuserie, diciamocelo) racconta un periodo specifico della vita di Chiara Ferragni e Fedez che va dalla fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con le fasi finali della seconda gravidanza della Ferragni, la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, la nascita di Vittoria e il loro quotidiano, tra lavoro e incontri con amici e famiglia. Inevitabili protagonisti anche il primogenito Leone, i genitori di Chiara e di Federico/Fedez, le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni, nonna Luciana e tanti altri amici che compongono la famiglia allargata che ruota intorno ai Ferragnez.

The Ferragnez – La serie, dichiarazioni

“Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa”

promette la presentazione della serie.

“L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia: l’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo”

hanno affermato i protagonisti.

“The Ferragnez è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente che offre un accesso unico ed esclusivo agli spettatori di Prime Video, permettendo di conoscere meglio Chiara, Fedez e tutta la loro famiglia. Con questa serie siamo riusciti a raccontare come mai prima d’ora l’universo che si cela oltre i social e la straordinaria normalità di una giovane coppia che senza filtri si è raccontata con spiritosa sincerità e sorprendente trasparenza per entrare ancora meglio in connessione con i loro fan. The Ferragnez – La serie tra colpi di scena e un altissimo production value ha tutte le caratteristiche per diventare una serie unscripted cult e un momento di grande intrattenimento e pura evasione”

ha commentato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. E chiudiamo con Fabrizio Ievolella, CEO di Banijay Italia, molto soddisfatto della prosecuzione della collaborazione con Amazon Prime Video.

“Dopo FERRO e Dinner Club, con The Ferragnez – La serie abbiamo raccolto una nuova sfida sempre più entusiasmante, sia dal punto di vista narrativo che produttivo. Siamo infatti molto orgogliosi di essere riusciti a raccontare la vita della famiglia più esposta d’Italia da una prospettiva totalmente inedita per lo spettatore, abituato a vederli ogni giorno sui social. Questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia che Chiara e Federico hanno riposto in noi, e per questo li ringraziamo. Hanno aperto le porte del loro privato, lasciandosi guardare e raccontare senza timori e con autenticità, mettendosi in gioco, condividendo gioie, paure, successi e fatiche, permettendo così al pubblico di conoscerli per quello che sono “.

The Ferragnez, la serie: il promo

Per lanciare la serie Fedez e Chiara Ferragni hanno pubblicato il promo sui loro Instagram.

The Ferragnez, la serie: streaming

Come detto, The Ferragnez – La serie è in streaming live su Amazon Prime Video da dicembre 2021. I clienti Prime I clienti Prime possono vedere la serie tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.