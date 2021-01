Durante la giornata di ieri, i fan di Fedez e Francesca Michielin sono andati in fibrillazione in quanto, a causa di un errore, una manciata di secondi di Chiamami per nome, la canzone che il rapper milanese e che la cantante vicentina presenteranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, sono stati condivisi, tramite Instagram Stories, sul profilo Instagram ufficiale di Fedez.

Nelle ultime ore, si è parlato, inevitabilmente, di rischio squalifica, ma la leggerezza commessa non costerà “cara” ai due artisti in quanto l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica si sono espresse in merito alla questione, con esito positivo.

In breve, Fedez e Francesca Michielin parteciperanno regolarmente alla 71esima edizione del Festival di Sanremo:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione.

Chiamami per nome, quindi, per la direzione artistica del Festival di Sanremo, risponde ancora allo status di “canzone nuova” richiesto dal regolamento.

Dopo l’accaduto, sul profilo ufficiale Instagram di Fedez non sono state più condivise Instagram Stories, praticamente per tutta la giornata di oggi.

È probabile che il rapper milanese, considerate le numerose condivisioni del video incriminato sui social, a breve, si toglierà qualche sassolino dalla scarpa, visto che il peggio, oramai, è passato.

Per la cronaca, anche il Codacons si è espresso in merito nelle ultime ore, chiedendo l’esclusione di Fedez e Francesca Michielin con “effetto immediato”: