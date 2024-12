Emis Killa in gara a Sanremo 2025: è la prima volta al Festival. In passato è stato giudice della quarta edizione di The Voice of Italy (2016)

Emis Killa è in gara al Festival di Sanremo 2025. Si tratta della sua prima volta nella competizione della kermesse canora. Il suo nome è stato annunciato dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti domenica 1° dicembre 2024, durante l’annuncio dei 30 Big avvenuta nel Tg1 delle ore 13.30.

Emiliano Giambelli, in arte Emis Killa, classe 1989, comincia ad avvicinarsi al rap a 14 anni e nel 2007 partecipa al concorso Tecniche perfette, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Il suo nome d’arte nasce così: “Emis arriva dall’epoca in cui facevo i graffiti – racconta in un’intervista del 2013 a Il Giorno – Emi era il diminutivo di Emiliano che è il mio nome e la “s” era una bella lettera. Killa, dallo slang americano, sta per killer, perché avevo vinto tutti i concorsi di freestyle”.

Emis Killa a Sanremo 2025, cosa ha fatto in tv

Non solo musica per Emis Killa, anche il piccolo schermo lo ha visto protagonista per più volte e in diversi ruoli. Nel 2014 (e fino al 2017), ad esempio, è stato conduttore di Goal Deejay, la rubrica di Sky Sport che unisce tifosi di calcio e appassionati di musica. Sempre nel 2014 lo abbiamo visto tra i giurati di Miss Italia, in onda allora su La7.

Ancora da giudice (e nello stesso anno) è stata la volta della terza stagione di MTV Spit, talent incentrato sulle battaglie di freestyle tra rapper della scena underground.

L’anno dopo, nel 2015, è la volta della conduzione degli MTV Awards a Firenze.

Un altro ruolo altrettanto importante arriva nel 2016 diventando giudice nella quarta edizione di The Voice of Italy al fianco di Raffaella Carrà, Max Pezzali e Dolcenera.

Nell’estate 2020 è la volta di Yo! Mtv Raps. Emis Killa affiancato dalla co-host Valentina Pegorer in questo programma hanno raccontato il loro mondo fra rap, hip hop e urban.

Infine nel 2021 è stato ospite del programma Buoni o cattivi trasmesso da Italia 1 e condotto da Veronica Gentili. Nella prima puntata intitolata L’odio di strada in qualità di musicista e di chi ha fatto esperienza di “gang”.

Emis Killa, i precedenti a Sanremo

Emis Killa, come detto, non è mai stato in gara a Sanremo.