Coma_Cose a Sanremo 2025 per la terza partecipazione in gara in cinque anni. Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, e Francesca Mesiano, in arte California, sono stati scelti per due volte da Amadeus e adesso da Carlo Conti.

Coma_Cose a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

I Coma_Cose non sono particolarmente ‘inclini’ alle ospitate televisive. Una sorta di primo ‘esordio’ sul piccolo schermo risale al 2018, quando si esibirono come ospiti in E poi c’è Cattelan, all’epoca ancora su Sky, mentre l’anno dopo sono nel cast del Concerto del Primo Maggio e il 30 novembre dello stesso anno sono su Rai 1 in prima serata ospiti della puntata di Una storia da cantare dedicata a Lucio Battisti. Recentemente sono stati ospiti di X Factor 2024 nel corso della quinta puntata live dove hanno cantato l’ultimo singolo, Posti vuoti.

Coma_Cose: i precedenti a Sanremo

La prima partecipazione al Festival dei Coma_Cose ‘risale’ al Sanremo 2021, quello del lockdown, in cui si presentarono con Fiamme negli occhi ottenendo solo un ventesimo posto, a fronte di un successo di pubblico che ne ha fatto rapidamente una hit del loro repertorio.

Due anni dopo sono tornati all’Ariston, scelti ancora dal Direttore Artistico Amadeus, con L’Addio, brano in cui ‘raccontano’ delle loro difficoltà di coppia: proprio a Sanremo 2023 avevano annunciato l’intenzione di sposarsi e le nozze si sono svolte all’inizio dello scorso ottobre. Con L’addio, intanto, i Coma_Cose si sono classificati al 13º posto, ma hanno vinto il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano.