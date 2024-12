Joan Thiele a Sanremo 2025 è sicuramente il nome meno noto dei 30 Big scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival. Classe 1991 e originaria di Desenzano del Garda, è una cantautrice e produttrice italiana (il padre è invece svizzero naturalizzato canadese).

Dopo un’infanzia da giramondo, Joan Thiele ha cominciato a fare musica a Londra trasferendosi poi a Milano. La cantautrice non ha fatto molte comparsate sul piccolo schermo. Thiele tuttavia è stata tra i protagonisti nel dicembre 2021 di Indie Jungle, un programma di Sky Arte dedicato alla musica italiana indipendente. Durante la puntata, la cantante aveva ripercorso la sua carriera, dagli esordi in lingua inglese al debutto in italiano nel 2020 con l’EP Operazione Oro, senza dimenticare il Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2018, esibendosi sul palcoscenico intonando i suoi successi.

Una certa popolarità Joan Thiele l’ha acquisita quando al cinema ha cantato con Elodie Proiettili (Ti mangio il cuore), colonna sonora del film Ti mangio il cuore, che vedeva come protagonista proprio la cantante ex Amici. Per quel brano Thiele si è aggiudicata il David di Donatello come miglior colonna sonora.

Nel settembre 2022 sia Joan Thiele che Elodie sono state ospiti di Propaganda Live su La 7 per interpretare la canzone.

Contraria alla partecipazione ai talent show, aveva detto a Io Donna: “Qualche anno fa ho partecipato ad alcuni provini, tentata dalla voglia di raccontare la mia musica attraverso la tv, che è uno dei media più potenti, si sa. Solo non avevo calcolato quanto la timidezza e l’inesperienza possano ritorcertisi contro. L’ho vissuta comunque come un’esperienza importante e significativa: mi ha insegnato che il “fallimento” va preso per il verso giusto e che può trasformarsi in un bellissimo inizio. Evidentemente quello non era il mio percorso“.

Joan Thiele: i precedenti a Sanremo

Per Joan Thiele si tratta della prima partecipazione in gara a Sanremo. Non è salita sul palco dell’Ariston neanche in occasione delle serate cover.