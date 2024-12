Serena Brancale a Sanremo 2025 era uno dei nomi che circolava nelle liste dei papabili per la kermesse canora, ma rappresenta una delle realtà più interessanti tra i trenta Big scelti da Carlo Conti.

Serena Brancale a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

L’artista, classe 1989 e originaria di Bari, è stata nota per molto tempo come cantante jazz. Forse questo le ha chiuso per molto tempo le porte della televisione, che le si sono spalancate con l’exploit del singolo Baccalà su Tik Tok e Spotify. Brancale si è vista a marzo 2024 a Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, a notte fonda da Gigi Marzullo lo scorso aprile in Sottovoce su Rai 1, mentre a Propaganda Live si è vista per ben due volte, ad aprile e ottobre 2024. Il 24 ottobre invece è stata ospite di Binario 2, il morning show con Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini che ha preso il posto di Viva Rai 2 con Fiorello.

Non è propriamente televisione, ma sempre ad aprile Serena Brancale è stata l’ospite di Annalisa nel suo concerto al Palaflorio in quel di Bari. Entrambe si sono scatenate sulle note di Baccalà, riuscendo a fare impazzire i social.

Serena Brancale: i precedenti a Sanremo

Per la cantante si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo. La prima volta è stata dieci anni fa, nel 2015, con il brano Galleggiare. A presentare era sempre Carlo Conti, quell’anno al debutto da conduttore della kermesse canora. Nella sezione a trionfare fu Giovanni Caccamo con il brano Ritornerò da te, ma vi figuravano anche l’ex Amici Enrico Nigiotti con Qualcosa da decidere e Amara con Credo. La corsa di Serena Brancale tuttavia si fermò prima della finale. Tra i Big nel cast di Sanremo 2025 Serena Brancale ritroverà Willie Peyote, con il quale ha duettato nel brano Tempo.