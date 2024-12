Francesco Gabbani a Sanremo 2025: questo è l’annuncio che ha fatto oggi Carlo Conti all’interno del Tg1 delle 13:30. Il cantante torna in gara a distanza di cinque anni dall’ultima partecipazione, avvenuta nel 2020, quando arrivò secondo in classifica con Viceversa. L’anno successivo fu ospite insieme a Ornella Vanoni della serata finale cantando insieme all’interprete milanese la canzone scritta per lei, Un sorriso dentro al pianto.

Francesco Gabbani a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

Francesco Gabbani, la cui notorietà musicale è legata inscindibilmente alla storia del Festival, negli ultimi anni si è confrontato anche con la conduzione televisiva. È stato, infatti, al timone di due edizioni di Ci vuole un fiore. Nella prima, costituita da una sola puntata, era affiancato da Francesca Fialdini, nella seconda, di due puntate, è stato da solo alla conduzione del programma.

La trasmissione si proponeva come scopo quello di affrontare tematiche legate al rispetto dell’ambiente tramite un prodotto d’intrattenimento. Il titolo del programma si ispirava all’omonimo brano di Sergio Endrigo.

Francesco Gabbani: i precedenti a Sanremo

La prima partecipazione sanremese di Francesco Gabbani risale al 2016. Il cantante era in gara nella categoria Nuove Proposte. Vinse quell’edizione con la canzone Amen. Tornò poi in gara l’anno seguente, con Occidentali’s Karma, che gli regalò la prima e al momento unica vittoria da Big a Sanremo. Nel 2020 ha sfiorato nuovamente la vittoria, questa volta con Viceversa. Con quest’ultimo brano si è fermato al secondo posto, dietro Diodato che vinse quell’edizione con Fai rumore.

Gabbani, le cui più importanti partecipazioni al Festival risalgono alle edizioni dirette da Carlo Conti, torna in gara proprio sotto la sua direzione. Il titolo del brano con cui sarà in gara a Sanremo tra i Big dall’11 al 15 febbraio verrà svelato a Sarà Sanremo, in onda mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai 1.